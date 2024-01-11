Amazon, MGM Studio ve Twitch'ten yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Haberin Devamı

Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Amazon personel çıkarmayı planlıyor. Medya bölümlerinde işten çıkarmalar yapacak olan Amazon MGM Studio ve Twitch'te harekete geçti.

Bu hafta sonuna kadar işten çıkarmaların tamamlanması bekleniyor.

Prime Video ve Amazon MGM Studios'un kıdemli başkan yardımcısı Mike Hopkins, paylaştığı notta işten çıkarmalara gerekçe olarak yatırımlar artırılırken belirli alanlardaki yatırımların azaltılması veya durdurma fırsatlarının ortaya çıktığını ve en fazla etkiyi sağlayan içerik ve ürün girişimlerine odaklandıklarını belirtti.

Personel çıkarmanın zor bir karar olduğuna değinen Hopkins, bu durumdan etkilenecek olan personele haklarının verileceğini de söyledi.

TWITCH'TE ÇIKARMALAR TAMAMLANDI

Twitch Çarşamba günü personel sayısını yüzde 35 oranında azalttığını duyurdu.