MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAmazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak
GeriEkonomi Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin personel alımına gideceği bildirildi.

ABD ve Kanada'da depo ve teslimat alanında 75 bin yeni personelin alınacağı belirtilen açıklamada, yeni açılan pozisyonlar için ortalama başlangıç ücretinin saat başına 17 dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek maaş ve desteklere ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmuş yeni çalışanlara 100 dolar verileceği kaydedildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi