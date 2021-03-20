Amasra-1 kuyusunda keşif sondajı başlıyor

Adana’da CNN Türk’te katıldığı yayında Dönmez, şöyle konuştu: “Mısır da geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz yeni bir ruhsat sahası aramaya açmak üzere ilan etti. Gördük ki bizim deniz yetki alanımıza sınır olacak şekilde, yani saygı gösterecek şekilde bir ruhsat alanı ilan etti. Bundan dolayı tabii memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Sadece belki Mısır özelinde değil, bu coğrafyada yer alan Libya, Mısır, Lübnan belki diğer ülkeler de dahil olmak üzere enerji alanında çeşitli iş birliği fırsatları olabilir.”

Dönmez, Doğu Akdeniz’de yaklaşık 3 yıldır 8 arama sondajı yaptıklarını, bugüne kadar somut bir keşifle karşılaşmadıklarını ancak çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Tuzla Tershanesi’nde 3-4 aylık bakıma alındığını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı malzemelerin yenilenmesi, bazı testlerin ve kalibrasyonlarının yapılması gerekiyor. Ondan sonra inşallah yine tekrar Akdeniz’de çalışmalarına devam edecek. Bu arada Yavuz gemimiz de şu anda Mersin Taşucu’nda, bakımları devam ediyor.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Karadeniz’de ilk keşfi, ağustosta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletle paylaştığını hatırlatan Dönmez, “Milletimizle paylaşmıştık 320 milyar metreküp, yine aynı bölgede diğer alt katmanlara inmek suretiyle ekim ayı ortalarında biliyorsunuz yeni bir keşif daha açıklamıştık ve böylece toplamda 405 milyar metreküplük bir keşfe ulaşmıştık. Sonra 2 tane daha kuyu açtık. Biri Türkali’dir, diğeri de Türkali-2 kuyusu. Bu kuyular da tespit kuyusu olarak adlandırılıyor. Türkali-2 kuyusundaki çalışmalar da bitti.

Fatih gemisi Filyos Limanı’nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, ‘Kuzey Sakarya Gaz Sahası’ olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah ‘Amasra-1’ kuyusu olarak isimlendireceğiz, nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak. Bugüne kadar yapılan sismik çalışmalarda ilk defa gireceğimiz bir alan, dolayısıyla orada da tahmin ediyorum 2 veya 3 aylık bir çalışma neticesinde belki yeni bir keşif duyurabiliriz. Tüm beklentimiz, temennimiz o. Sismik çalışlalar bitti, potansiyeli yüksek olan bu bölgede nisan ayında ilk keşif amaçlı sondajımıza başlayacağız.”

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