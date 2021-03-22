Aman dikkat çizilmesin

HERKESİN malı kendine göre değerlidir ama otomobilleri bu konuda hep ayrı bir yere koyarız. Bakımlarını ve temizliklerini eksik etmeyiz. Ben de bu hafta sizler için oto yıkamacı oldum. Müşteri memnuniyetinin ve işe gösterilen özenin son derece önemli olduğu bu işte teknik bir uzmanlık gerekmiyor ancak müşterinin otomobiline verilecek en ufak bir zarar başınıza dert açabilir. Patron kesinlikle hata istemiyor. Yıkarken hayallere dalarsanız binlerce liralık bir fatura önünüze konabilir.

USTADAN DİNLEDİM



Oto yıkama mesaisi için İstanbul Çekmeköy’de Umur Türkkan’in işletmesine gelip işe koyuldum. Türkkan bana ilk once işin inceliklerini, püf noktalarını hızlıca anlattı. Ardından yıkama bölümüne geçip bir arabayı kendisi yıkayarak nasıl yıkanacağını gösterdi. İş kolay gibi görünse de “Öyle herkese araba yıkatılmaz. Tazyikli su yanlış tutulursa aracın parçalarına zarar verebilir. O yüzden doğru tutmak şart” deyip sıranın bende olduğunu söylüyor Türkkan ve ekliyor: “Böyle zararlar için sigorta yaptırdım.”

DOĞRU AÇI ÖNEMLİ

Önce otomobilin ağır kirini tazyikli suyla bir güzel akıtıyoruz. Aracını akaryakıt istasyonlarında kendisi yıkayanlar için söyleyeyim. Burada tazyikli suyu yukardan aşağı doğru ve 60 santimetre gibi bir mesafeden tutmak gerekiyor. Bir sonraki aşama ise köpükleme... Aracın neredeyse her bölümünün köpükle kaplı olduğunu gördükten sonra süngerle hafifce ovalıyoruz. Bu arada jantlar için ayrı diğer kısımları için ayrı sünger kullanılıyor. Tekrar tazyikli su ile aracı duruladıktan sonra kurulama alanına geçiyoruz.

AYNALARDA SU KALMASIN



Kurulama bölümüne geçmeden bir uyarı alıyorum. Müşterinin en fazla şikayet ettiği konuların başında yıkama işleminin ardından aracın ıslak kalması geliyormuş. Özellikle araç hareket ettikten sonra ayna ve kapı aralarından akan sular... O yüzden burada basınçlı hava kullanarak ince bölümlerde kalan suları da çıkarıp bir bezle aracın tamamını kuruluyorum.

PASPASLARI KARIŞTIRMA



Sonra aracın paspaslarını çıkarıp süpürge ile iç kısımları temizliyorum. Umur Türkkan, paspasları diğerlerinin yanından almamı ayrı bir alana koymamı söylüyor. Bu sık yapılan bir hataymış. Çalışanlar benzer araçların paspaslarını bazen karıştırınca müşteri ile ufak krizler yaşanabiliyormuş. Aracın her bölümünü ayrı bezle siliyorum yoksa iz kalabiliyor.

SU FATURASI KABARIK

Oto yıkama dükkânlarında en büyük gider kalemlerini su ve elektrik oluşturuyor. Ayda 1.000 lira su faturası, 2 bin 500 lira da elektrik faturası geliyor. Temizlik ve kimyasalların maliyeti ise 5 bin lira civarında.

İŞLEMLER NE KADAR? (TL)



İç yıkama 30Dış yıkama 30 İç-dış yıkama 50Koltuk temizliği 200-250Deri koruma 120-150Taban temizlik 120-150Tavan temizlik 80-100Buharlı sterilizasyon 70-90Klima dezenfekte 80Ozon sterilizasyon 70-90Çocuk koltuğu 50-70Boya koruma 200-250Seramik cam su kaydırıcı 120-150Motor temizlik 80Jant temizlik 70Far temizlik 120-150Reçine temizlik 100Cam film sökme 100-120

NE KADAR KAZANIYORLAR?

Oto yıkama sektöründe işçi olarak çalışanlar genellikle asgari ücret ya da onun çok az üzerinde bir maaş alıyor. Burada maaşı arttırmanın en önemli yolu çoğu sektörde olduğu gibi bahşişler. Ortalama bir çalışan günde 40-50 lira gibi bir bahşiş alıyor. Benim günlük kazancım 120 lira oldu. Bu haftasonları katlanıyor. Pasta cıla işi ustalık gerektirdiği için burada maaş, yıkama bölümüne göre biraz daha fazla.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara