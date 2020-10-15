Aman dikkat! Bu mesaja sakın tıklamayın

Pandemi nedeniyle yapılan yardımları fırsata çeviren dolandırıcılar vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Mobil dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı “Aylardır salgın stresi içerisinde yaşayan kullanıcılarımız, telefonlarına gelen 'sosyal destek ödemesi' mesajını açınca banka hesaplarının boşaltıldığını gördü. MOBİSAD olarak tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz; lütfen gelen mesajlara itibar göstermeyin” dedi.

Koronavirüs sürecinde vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında sosyal yardımlar da bulunuyor. Pandemi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara maddi yardım yapılırken, dolandırıcılar da boş durmuyor.

Cep telefonu aracılığı ile mesaj gönderip, ‘bin TL destek için başvur’ linki gönderen dolandırıcılar, açılan butona vatandaşların, banka hesap ve kimlik numarası ile diğer tüm kişisel bilgilerini girmesini istiyor. Cep telefonlarına pandemi destek yardımıyla ilgili SMS gönderen dolandırıcılar, mesajı alan kişi linke tıkladığı an telefonun kontrolünü ele geçiriyor ve tüm banka hesaplarını boşaltıyor.

Konuyla ilgili uyarıda bulunan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Vatandaşlarımız pandemi döneminde çok zor zamanlar geçirdi ve gelen her yardım mesajı onlara bir umut ışığı oldu. Ancak dolandırıcılar bunu fırsat biliyor. MOBİSAD olarak belirtmek isteriz ki hiçbir devlet desteği veya benzeri yardım desteği cep telefonlarına mesaj göndererek ya da internet üzerinden banka bilgilerini isteyerek gerçekleşmiyor. Vatandaşlarımızın bu tarz mesajlara itibar etmemelerini ve banka veya kredi kartı bilgilerini bu tür sitelere girmemelerini rica ediyoruz" dedi.

Turnacı vatandaşların mobil dolandırıcılağa karşı dikkat etmesi gereken 5 maddeyi şöyle sıraladı;

· Hediye, çekiliş içerikli reklamlara itibar etmeyin ve Android cihaz kullanıyorsanız “Google Play” harici uygulama yüklemeyin.

· Sahte e-postalarda yer alan bağlantıya tıkladıysanız gittiğiniz adresin resmi hesap olup olmadığına ve başında https:// ifadesinin yer alıp almadığına dikkat edin.

· Şifrelerinizi ve kart bilgilerinizi asla kimse ile paylaşmayın.

· Kart bilgilerinizi bilgisayarınızda veya sosyal medyanızda saklamayın.

· E-posta şifrenizi sık sık değiştirin.