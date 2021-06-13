‘Amacımız esnafa can suyu olmak’

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden, “Lezzet Ankara’dan Bereket Ankaralılardan” çağrısı yaparak, “Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” sözleriyle duyurduğu uygulamaya ilk tepki Türkiye’nin önde gelen online yemek sipariş platformu Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın’dan geldi. Aydın, Mansur Yavaş’ın ‘Lezzet Ankara’ projesini paylaştığı Twitter mesajının altına, “Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz” yorumunu yaptı ve “Rakip olmayan bir devlet kalmıştı. Yüzde 0 da az olmuş, üzerine para verilmeli” diyerek eleştirdi.

KÂR AMACI YOK

Sosyal medya üzerinden yöneltilen bu eleştirinin ardında ise ABB’nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:“Lezzet Ankara uygulaması, tamamen sosyal bir uygulamadır. Daha önce vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla düzenlediğimiz diğer kampanya ve uygulamalardan farksızdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bugüne dek defalarca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile destek vermek isteyen hayırsever vatandaşımızı buluşturacak kampanya ve desteklere imza atmıştır. Lezzet Ankara uygulaması da aynı şekilde vatandaşlarımız ile esnafımızın doğrudan ve yüzde 0 komisyonla buluşmasını hedeflemektedir. Amacımız kapanma döneminde işleri azalan ve bitme noktasına gelen esnafımıza can suyu ve destek olmaktır. Yapımı süren uygulama asla kâr elde etme amacı gütmemektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu desteği kapsamında hiçbir kurum ve kuruluşla ticari işbirliği yapmamış olup, uygulama tamamen kendi kaynaklarımızla, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevli ekibimizin özverili çalışmalarıyla hazırlanmakta ve Belediyemizin bütçesinden ek bir masraf yapılmamaktadır.”



UYGULAMANIN DETAYLARI

KAFE ve restoran işletmecileri için komisyonsuz olan ‘Lezzet Ankara’ adlı yemek sipariş uygulamasına hiçbir ücret ödemeden kayıt yaptırabiliyor ve işletmeciler çevrim içi hizmet sağlayabiliyor. Uygulamada sıfır komisyon ve sıfır üyelik aidatı bulunuyor. İşletmelerini “Lezzet Ankara”ya kaydetmek isteyen esnaf, “https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur” adresinden kayıt kılavuzuna ulaşabiliyor, https://lezzetankara.com/restorankaydi adresinden ise iş yeri kaydını oluşturabiliyor. İşyeri kaydı için oluşturulan internet sitesindeki formu eksiksiz dolduran, menü ile çalışma gün ve saatlerini kaydeden, hizmet noktalarını bildiren esnaf, yüzde 0 komisyonla vatandaşlardan sipariş alabiliyor. 12 Haziran saat 15.15 itibarıyla uygulamaya 291 restoran, 1.647 müşteri kaydoldu.

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