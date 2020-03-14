Altyapı uzaktan eğitim için hazır

Türk Telekom’un yeni dönem stratejisini açıkladığı toplantıda konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yeni dönemimizi tanımlarken cümlemizi ‘Değerli Hissettirir’ olarak belirledik. Bugünden itibaren Türk Telekom olarak yaptığımız her işte sözümüz, her ilişkide pusulamız bu olacak” dedi. Önal bu kapsamda yeni reklam yüzlerinin de Kenan İmirzalıoğlu olacağını söyledi.

Koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulunan Ünal, her türlü senaryoya karşı hazırlık içinde olduklarını söyledi. İnternet trafiğinin artışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahip olduklarını belirtti.

SALGINA ÇALIŞMIŞTIK

Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesi sonrası Türk Telekom’un fiber altyapısı ve Sebit online platformu ile tüm öğrencilere desteğe hazır olduğunu söyleyen Önal, “Virüsün dünyadaki etkilerini uzun süredir takip ediyorduk. Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızı sık sık kamuoyuyla da paylaşmıştık. Online eğitim ile ilgili de şirketimiz Sebit’in yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi var. Salgının dünyada yayılma sürecinde de uzaktan eğitim konusunda yapılacakları çalışmıştık. Fiber altyapımız ve teknolojimizle her türlü desteği vermek için hazırız” dedi. Fiber altyapı, baz istasyonları, Vitamin uygulaması ve Türk Telekom’un iştiraki SEBİT’in deneyimli ekibi ile gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Önal, kamu otoritesiyle uzun süredir çalışma yürüttüklerinin de altını çizdi. Diğer yandan, ‘EBA’ yazıp 5555’e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan tüm mobil abonelerine, Türk Telekom tarafından EBA kullanımlarında 3 GB internet hediye edilecek.

5.8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HEDEFİ

Yeni dönemi, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Önal, “Türk Telekom’un altyapısı demek Türkiye’nin altyapısı demek. Bu bilinçle 2020’de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak millî teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Önal, “Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardık. Sadece 2019’da 3.2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5.8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANIYORUZ

ODTÜ Teknokent’te 1988 yılından beri Ar-Ge yaptıklarını belirten Türk Telekom İştiraki Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti, “Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri şirketiyiz. Türk Telekom’un grup sinerjisinden de aldığımız güçle, teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası eğitim çözümleri üretiyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar hâlihazırda pek çok özel ve devlet okulunda başarıyla çalışıyor. Uygulamalarımız ve programlarımız öğretmen ve öğrencilerden aldığımız geri bildirim ile sürekli geliştiriliyor ve müfredat ile uyumlu hâle getiriliyor” dedi. Eti ayrıca Türkiye’nin en kapsamlı ve zengin içerikli dijital eğitim ürünü Vitamin’in hâlen on binlerce öğrenci tarafından kullanıldığını ve üniversiteye hazırlananlar için de Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) derslerini Raunt aracılığıyla sunduklarını belirtti.