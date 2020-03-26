‘Altyapı bugünler için kuruldu’

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, koronavirüs günlerinde devam eden evde eğitim ve evde iş hayatı için verdikleri destekleri sürdürdüklerin belirterek, “Bizlerin sağlığı için büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye edeceğiz. Sağlık sektöründe görevli Turkcelllilerin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık” açıklamasında bulundu. Dünyanın en güçlü altyapılarından birini bugünler için kurduklarını belirten Erkan, evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojilerinin şu an devrede olduğunu, ekosistemi desteklediklerini, bu sayede de gönül rahatlığıyla ‘Evde hayat var’ diyebildiklerini söyledi.

YÜZDE 80 ARTIŞ

Erkan, Turkcell’in sabit ve mobil altyapısı, veri merkezleri ve dijital servisleriyle hem bireylerin hem de kurumlarımızın yanında olduğunu belirterek, şunları anlattı: “Bugün mobilde dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahibiz. Fiberde yaklaşık 1.5 milyon haneye ışık hızında internet sunuyoruz. Biz bu altyapıyı bugünler için kurduk. Şebekemizdeki toplam internet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80’lik artış olduğunu görüyoruz. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti. Ayrıca Türkiye’de ilk olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sağlayan dijital ev çözümümüz Superbox’ın internet trafiğinde ise bazı saatlerde yüzde 67’lik artış bulunuyor. ”