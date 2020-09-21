Altmaier: AB, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin’de AB Ticaret Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kimya gibi çelik üretiminin de AB’nin temel yetkinlikleri arasında olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.



Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası bulunduğu bu dönemde daha maliyetli olmasına rağmen Avrupa çelik sektörünü "yeşil üretime" (çevreye duyarlı üretim) geçişte desteklemekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Altmaier, “Avrupalı çelik işçilerinin hayal kırıklığına uğramasına izin vermeyeceğiz." dedi.



Avrupalı çelik üreticiler uzun zamandır, Çin’in başını çektiği yurt dışı çelik üretiminin kendilerini rekabet edemez hale getireceğinden endişe ederken, Avrupa Komisyonu, çevreye zararlı bir şekilde üretilen ithal çelik üzerinde bir vergi fikrini gündeme getirmişti.



Çelikte yurt dışından özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabet nedeniyle AB'nin hem ticaret hem de sanayi politikası açısından tepki vermesi beklenirken, dünyada çelik üretim kapasitesi fazlasının olduğu mevcudiyetinde çelik sektörünün çevreye saygılı "yeşil" bir üretime geçmesinin daha pahalı olduğu ifade ediliyor.