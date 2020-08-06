AA Finans Analisti İslam Memiş, AA muhabirine altın fiyatlarında peş peşe kırılan rekorlara ilişkin açıklama yaptı. Altının ons fiyatının peş peşe rekorlar kırdığını hatırlatan Memiş, küresel gelişmelerin hem ons fiyatını hem de gram altın fiyatını yukarı doğru çektiğini kaydetti.

Memiş, şu bilgileri verdi:

"Düşük faiz politikası, bol likidite, dolar endeksinin 92 bandına kadar gerilemesi... Beyrut'ta meydana gelen patlama Orta Doğu'da tansiyonu tekrar yükseltti. Jeopolitik risklerde de bir artış var. Dolayısıyla altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı. Hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu."



"ALTIN FİYATLARINDAKİ AGRESİF YÜKSELİŞLER DEVAM EDİYOR"

Dolar endeksindeki değer kaybının sürdüğünü aktaran Memiş, doların rezerv para özelliğini günden güne yitirmesinin altın fiyatları üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu söyledi.

Altın destekli borsa fonlarına çok hızlı girişlerin yaşandığını anlatan Memiş, "Koronavirüsle alakalı 2. dalga beklentileri piyasalarda ciddi miktarda fiyatlanmaya başlandı. Genişlemeci politikalar halen devam ediyor. Düşük faiz politikası halen devam ediyor. Panik alımları da var. Çünkü altının ons fiyatının 3 bin dolar olacağına dair sürekli raporlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte '2 bin doları kırdı, artık hedef 2 bin 300 dolar' şeklinde... Dolayısıyla altın fiyatlarındaki bu agresif yükselişler devam ediyor." diye konuştu.

Altının 9 haftadır düzeltme hareketi yapmadığını ifade eden Memiş, önümüzdeki günlerde bu düzeltmeyi beklediklerini bildirdi. Memiş, "Biz ağustos ayı için yine bir düzeltme ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Çünkü iç piyasalarda dolar kuru da 7 lira seviyesinin üzerini kırdığı için bu sefer altının gram fiyatı dolar kurundan da destek buldu, yeni zirvelerini test etti. 9 haftadır altının ons fiyatından destek bularak rekor üstüne rekor kırıyordu. Artık bu yükseliş trendine dolar kuru da girdiği için altının gram fiyatı dolardan da destek bularak 500 lira seviyesine yakın bir yerde fiyatlanıyor."



"PANİK ALIŞLARI YA DA PANİK SATIŞLARI YAPILMAMALI"

Memiş, altın yatırımcısına panik alımlarından veya panik satışlarından uzak durmaları önerisinde bulundu. Herkesin altındaki pozisyonlarını koruması gerektiğini anlatan Memiş, "Panik alışları ya da panik satışları yapılmamalı. Dünya finans sistemleri anormal günlerden geçiyor. Sağlıklı fiyatlamalar yok. Dolayısıyla elinde altın bulunduranlar yine altınlarını satmasın. Kar için altın satmayı düşünenler TL'ye değil de gümüşe yönelebilirler. Altın-gümüş rasyosu çok düşük, 73 seviyelerinde."



"AŞIRI ALIM SEVİYELERİNDE OLUNDUĞUNU DA UNUTMAMAK GEREKİYOR"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy da virüs belirsizliğinin devam etmesi ve ikinci dalga ihtimallerinin artmasının güvenli liman olarak görülen ons altın tarafında fiyatlanmaya devam ettiğini söyledi.

Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzun süredir altın tarafına yoğun ilginin sürmesi nedeniyle artan fiziksel altın talebi, ETF altın fonları tarafında alışların devam etmesi ve bol likidite ortamının getirdiği alternatifler trendi destekleyen diğer faktörler. Jeopolitik risk başlıkları ve ABD-Çin gerginliği gibi majör başlıklar da altın tarafında fiyatları destekliyor. Ons altın tarafında olası kar satışları 1.900-2.000 üzerinde ve içinde karşılandıkça 2.085 üzerinde güç kazandıkça 2.150-2.250 teknik hedeflerini potansiyel olarak masada tutacaktır. Gram altın tarafında da hızlı bir hareketle 485-500 civarlarına gelindi. 400-450 bandına geri çekilme olmadıkça ve 500 üzerine yerleşme başladıkça 520-550 gibi orta vadeli hedefler masada olacaktır. Her durumda grafiklerde aşırı alım seviyelerinde olunduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı ve ilaç gibi gibi majör bir haber başlığı ile anlamlı bir düzeltme ihtimalini de unutmamak gerekiyor."