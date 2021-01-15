Altının kilogramı 440 bin 250 liraya yükseldi.. İşte ons altın ve yatırım altınlarında son durum

Altın piyasasında, en düşük 437 bin 800 lirayı, en yüksek ise 441 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 440 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 128 milyon 785 bin 855,78 lira, işlem miktarı ise 2.579,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 502 bin 902,36 lira oldu.

"ONS ALTINDA 1864 DOLAR KRİTİK SEVİYE"

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 440 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1846 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1857 dolar seviyesini, en düşük ise 1845 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.03 oranında düşüşle 1846 dolardan işlem gördü.

ONS ALTIN’DA YÜKSELİŞLER SINIRLI KALABİLİR

Ziraat Yatırım

Fed Başkanı Powell, güvercin bir tutum sergileyerek varlık alımlarından çıkışı tartışmak için doğru zaman olmadığını ifade ederken, Biden'in açıkladığı yeni koronavirüs paketinin ardından bugün kar realizasyonları niteliğinde hareketler gözleniyor. Halihazırda 1.842 dolar seviyesinden geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışan değerli maden ise hafif alıcılı. Ancak, alımların güçlü olmaması ve Dolar'daki dirençli görüntü nedeniyle Ons Altın'da yükselişler sınırlı kalabilir. Sıralı dirençler 1.863 dolar ve 1.875 dolar seviyelerinde. Diğer yandan, 1.842 dolar desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.829 dolar ve 1.817 dolar sıralı destekler olarak izlenebilir.

ONS ALTINDA 1864 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Şeker Yatırım

Yukarı yönlü hareketlerde 1864 dolar direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1840 dolar ve 1825 dolar seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1864 dolar noktasının ardından 1875 dolar seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

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