Altının işi zor! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanlar değerlendirdi

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ABD’de yükselen enflasyon endişeleriyle, ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ederken; bu yükseliş altın fiyatları başta olmak üzere emtiaları baskı altında tutuyor. Aynı zamanda dolar endeksindeki yükseliş de altın fiyatlarını baskılamayı sürdürürken, endeks bugün yaklaşık olarak geçtiğimiz 1 ayın zirvelerinde seyrediyor. Diğer taraftan, dünya genelinde tedarik zincirine ilişkin aksaklıklar devam ederken; Çin'de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişeleri küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Bütün bu tablo içerisinde altının ons fiyatı, gün içerisinde en düşük 1735 dolar seviyesine kadar gerileyerek, 11 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altın bugün içerisinde en yüksek ise 1754 dolar seviyesini görürken; saat 11.22 itibarıyla 1740 dolar seviyesinde hareket ediyor. Uzman isimler, altın fiyatlarının bu görünüm karşısında güçlü kalmasının zor olduğunu belirtirken, ons altında 1720 dolar seviyelerine kadar çekilmenin gerçekleşebileceğini belirtiyor.

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KRİTİK TARİH 3 KASIM

Altının ons fiyatı, 22 Eylül'de açıklanan Fed toplantı sonuçları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası dalgalı bir seyir izledi. Başkan Powell'ın “Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru sonraki toplantıda gelebilir” mesajı sonrası, gözler 2-3 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Piyasalar bu toplantıdan varlık alımı azaltımı (tapering) ile ilgili zamanlamanın ip uçlarını arayacak. Fed'in piyasalara istediğini vermesi halinde, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükselişin devamı, ons altın fiyatlarında ise düşüş bekleniyor.

GRAM ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Gram altının fiyatı, dolar kurunda yaşanan yükselişe karşın, ons altında düşüş yaşanmasıyla sınırlı yükseliyor. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 497,72 lira seviyesini, en düşük ise 493,87 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.14 oranında yükselişle 496,60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 350 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 495 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 496 lira seviyeden başlamıştı. Uzmanlar, gram altında yaşanan düşüşlerin orta ve uzun vade için alım fırsatı yaratabileceği görüşünde…

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GÖZLER POWELL’DA

Bugün küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmada olacak. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacağı açıklamalarda takip edilecek.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER ALIM FIRSATI YARATABİLİR

Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi





ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. Faizler yüzde 1.52’ye yaklaştı. Bu yükseliş ise emtiaları baskı altında tutuyor. Bu kapsamda ons altında da baskı görmekteyiz. Önceki yazılarımda faizler için yüzde 1.50 hedefi vermiş ve bu durumun ons altında baskıya neden olacağını ifade etmiştim.

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Ons altında teknik düşen eğilim devam ediyor. Bu eğilimin direnç noktası 1775 dolardan geçiyor. Aşağıda ise, 1740 dolar desteği kısa vadede önemli olacaktır. Eğer bu destekte bir kırılma gelirse satış baskısı artabilir ve 1720 hedeflenebilir. Mevcut durumda 1775 altındaki olası yukarı hareketler, satış fırsatı vermeye devam edebilir. Ons altında kısa vadede pozitif görünüm için, 1775 dolar üzeri hareket gerekiyor.

Dolar kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indiriminin ardından yükselişe geçmişti. Fakat ons altının baskı altında kalması gram altındaki yükselişlerin önüne geçiyor. Özellikle dolar kurundaki hareketleri baz aldığımızda, gram altındaki düşüşlerin orta-uzun vadede alım fırsatları vermesi beklenebilir. Teknik olarak 480 – 470 TL bölgesine doğru geri çekilmeler geçen hafta olduğu gibi alım fırsatı yaratabilir.

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ALTIN YILIN KALANI İÇİN PARLAK GÖRÜLMÜYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı





Geçtiğimiz yıla baktığımızda, 2000 dolar seviyesini aşarak rekorunu tazeleyen ons altın bu sene beklediği ilgiyi göremiyor. Salgın hala devam ediyor, ancak dünya aşılanıyor. Aşıların bulunması, ülkelerin tedbirlerini gevşetmesiyle normalleşmenin hızlanması, ülke ekonomilerinde toparlanmasıyla majör Merkez Bankalarından sıkılaşma yolunda adımlar gelmeye başlaması, altın açısından negatif yorumlanan gelişmeler olarak sıralanabilir.

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En son geçtiğimiz hafta bir Fed toplantısı vardı ve altın beklenen tepkiyi vermedi. Piyasa Fed’i çok şahin yorumlamadı ve altında da sınırlı negatif bir hareketle yatay seyrini korudu. Ancak dünden beri altında oynaklık daha da hızlandı çünkü ABD tahvil faizlerinde yükseliş başlarken, Dolar endeksi de 93,00 puan üzerindeki seyrinde ısrarını güçlendiriyor. Bu tabloda, altını baskıladığı için altında kademeli de olsa aşağı yönlü bir eğim izlemeye başladık.

Yaklaşık 10 gündür Fed üyelerinden açıklama gelmemişti, Fed toplantısı öncesi zorunlu sessizlik dönemleriydi. Ancak artık toplantı bitti ve konuşmalar başladı. Bu hafta takvimleri yoğun ve dünden beri konuşmalar sürüyor. Dün Fed Başkanı Powell’ın da konuşması vardı ve diğer Fed üyelerinin. Açıklamalarda çok sürpriz ifadeler olduğunu düşünmüyorum artık piyasayı ısıtma konusunda hızlanmış durumdalar. Zaten ABD tahvil faizindeki harekette varlık alım programını azaltma konusunda ikna olmuş gözüküyor.

Artık piyasada dolar güçleniyor ve tahvil faizlerinde beklenen yükseliş başladı. Bu görünüm karşısında altının güçlü kalması biraz zor. Bu şahin ifadeler karşısında hala onaylanmayan bir alt yapı paketi var. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, bu hafta bu paketin Temsilciler Meclisinden geçmesini beklediğini ifade etti. Hatırlayacak olursak, salgının en kötü döneminde ekonomilerin canlanması adına teşviklerin bolca olduğu dönemde likidite bolluğu da vardı ve altın bunlardan destek alıyordu. Pelosi’den gelen bu açıklamanın altın için sınırlı pozitif olduğunu düşündüm ve etkisi dağılmaya bile başladı. Anlaşılan altın artık bu teşviklerden de destek bulamayacak kadar güç kaybetmiş durumda. En son ağustos ayı altın ETF’lerinde bile çıkışlar vardı ve bunun eylül ayında da sürdüğünü düşünüyorum.

Haftanın kalanı için Fed üyelerinin konuşmalarının dışında ABD GSYIH ikinci çeyrek final verisi ve Fed’in yakından izlediği “Core PCE” olarak adlandırdığımız çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksini takip ediyor olacağız. Perşembe ve cuma günü veriler açıklanacak o iki gün altında da volatilite artış kaydedebilir.

ABD’de bunlar olurken Çin’i de unutmamak gerek. Sonuçta geçtiğimiz hafta Evergrande borç krizinin yayılma endişesi borsalarda sert satışlara neden olmuştu. Hala böyle bir ihtimal var ve her ne kadar borçları yapılandırıyoruz şeklinde ifadeler gelse bile, piyasa hala tedirgin ve bu durum zaman zaman altında sınırlı pozitif bir katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak, altın yılın kalanı için çok parlak görülmüyor. Sınırlı yükseliş beklentim bulunmakta ve işin temel hikayeleri ağır bastığı için bundan sonraki dönemde de yukarıda bahsettiğim gelişmelerin, yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ons altında 03 Eylül itibariyle izlediğim bir alçalan kanal bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, bu alçalan kanalın alt sınırına doğru hareketlerde ısrarcı kalmasına rağmen çok güçlü bir görünüm izlenmemişti. Bu da altının bir süre daha alçalan kanal hareketini korumasını sağladı.

Kanalın alt bandı 1736 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek konumunda ve bu destek noktası kırılması durumunda satışların daha da hızlanabileceğini düşünüyorum. Olası böyle bir senaryoda 1676-1687 dolar aralığı gündeme gelebilir. Ons altın, mart ve ağustos aylarında bu belirttiğim dip seviyelerinden destek bulduğu için bu senenin en düşük noktaları olarak bulunuyor. Bu nedenle ana destek olarak izliyorum. Olası bir satışta bu desteklere kadar karşılanması yeniden tepkileri destekler. Bu desteklerin altında ise 1575 dolar seviyesini telaffuz etmeye başlayabiliriz. Buna karşın, kanalın üst sınırı 1776 dolar olarak görülüyor. Kısa vadede izlenecek direnç noktası olurken bu direnci kırması 1787 dolar ve 1812 dolar direnç noktalarına doğru hareketini destekleyebilir. Daha önceki yazılarımda da ifade ediyordum aslında bu dirençlerden ziyade daha çok 1835 dolar direncinin önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda da bu direnci test etmiş ancak çok başarılı olamadığı için satışlarla karşılanmıştı. Bu nedenle 1835 dolar direnci kırılması gerekiyor ki altında yükselişin kademeli bir şekilde başladığını söyleyebilelim. Kısa vade için 1736-1776 dolar aralığını izlemeye devam edebiliriz. Bu aralığın alt sınırına yakınız ve bu hafta bu destek kırılırsa bir miktar daha satışlar devam edebilir.

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