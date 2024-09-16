Altında yeni rekor! Fed kararı bekleniyor

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Küresel piyasalar Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklandı. Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi devam ederken Avrupa Merkez Bankası ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

Altın fiyatları da bu gelişmelere paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Ons altın güne 2578 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2577 dolar, en yüksek de 2589 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2586 dolardan işlem görüyor. Ons altında rekor 2589 dolar oldu.

Gram altın güne 2807 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2803 lira, en yüksek de 2827 lira oldu. Şu sıralar 2823 liradan işlem görüyor. Tarihi yüksek seviyesi 2827 lira oldu.