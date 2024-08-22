Altında yeni rekor

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Ons altın önceki gün 2 bin 531 dolara seviyesini görerek bu yılki kazancını yüzde 22’nin üzerine taşırken; yurt içinde gram altın da yükselişe geçerek 2 bin 749 TL’yi gördü. Altın fiyatları dün ise rekor seviyeye yakın yatay seyretti. Güne 2 bin 513 dolardan başlayan ons altında, gün içinde en düşük 2 bin 510 dolar, en yüksek de 2 bin 520 dolar seviyesi görüldü. Gram altın ise 2 bin 742 TL seviyelerinden işlem gördü.

Değerli metal, batılı yatırımcıların fon girişlerinin ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin desteklediği yükselişin ardından tarihi zirvelerin hemen altında seyrederken yatırımcılar faiz indirimlerine ilişkin ipucu edinmek için Fed’in son toplantısının tutanaklarını bekliyor. Ayrıca ABD’de açıklanacak ekonomik veriler ve faiz indirimine gitmesi beklenen Fed yetkililerinin yapacakları konuşmalar da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Fed’in tutanakları ve Jerome Powell’ın konuşması öncesi dün altının ons fiyatı 2 bin 521 dolarla, altının gram fiyatı da 2 bin 741 lirayla tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

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BANKALARIN TAHMİNLERİ

Öte yandan, İsviçreli yatırım bankası UBS fiyatların 2024 yılı sonuna kadar ons başına 2 bin 600 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu. Citi analistleri ise konu ile ilgili kaleme aldıkları bir notta, 2025 ortası itibarı ile ons başına 3 bin dolar tahmininde bulunurken dördüncü çeyrekte değerli metalin ons başına fiyatının 2 bin 550 dolar seviyesine geri çekilebileceğini söyledi.