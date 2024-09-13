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Altında tarihi rekor! İşte son durum

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altında tarihi rekor İşte son durum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 07:26

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimini fiyatlamaya devam ediyor. ABD'den gelen olumlu veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi Fed'i faiz indirimine zorlayabilir. Gram altın 2817 lirayla tarihi rekor kırdı.

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Altın yatırımcıları kazançlarını artırmayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirimini fiyatlayan ons ve gram altın yükseliyor. Ons altın rekor kırarken gram altın da gün sonuna doğru rekor kırdı.

ABD ekonomisine ilişkin verilerin olumlu mesajlar vermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci faiz indirimini yapması Fed'in hareket kabiliyetinde etkili olması ihtimalini artırdı.

Fed'in 20 baz puana kadar faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasa uzmanları tarafından belirtilirken Fed yöneticileri arasında bazıları faiz indirimini konuşmanın zamanının geldiğini belirtmişti.

ALTIN REKOR SEVİYELERDE

Ons altın güne 2558 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2556 dolar, en yüksek de 2583 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2580 dolardan işlem görüyor. 2583  dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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Gram altın güne 2787 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2786 lira, en yüksek de 2817 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2810 liradan alıcı buluyor. Böylece altın tarihi rekorunu kırmış oldu.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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