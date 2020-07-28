Altında tarihi rekor

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dün sabah yurtdışı piyasalarda yeni bir rekor getirdi. Spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıktı ve yeni rekoruna ulaştı. Piyasalarda güvenli liman olarak bilinen altına artan talep fiyatları 9 yıl aradan sonra yeni bir rekora taşıdı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, düşük faizler, zayıf dolar ve koronavirüs pandemisinin global büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor. Gram altın da 428.1 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

KARANTİNA ENDİŞESİ

Spot altın fiyatları, dolardaki sert düşüş ve küresel ekonomiye ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını güçlendirmesi sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dün artan koronavirüs vakaları, İngiltere’nin İspanya’dan dönenlere karantina uygulamasını yeniden başlatmasının dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin yeniden gündeme gelebileceği endişelerini artırması altında rekor getiren gelişmeler olarak ön plana çıktı.

GÖZLER VAKA ARTIŞLARINDA

Ekonomistlere göre küresel piyasalarda doların keskin düşüşünün devam etmesi ve küresel ekonomik büyümeyle ilgili soru işaretlerinin sürmesi altına olan talebi artırıyor. Analistler, “Bu kapsamda performansını yükselten altın fiyatları, son yükselişle beraber 2 bin dolar ve üzerinin de önünü açmış görünüyor. Bono piyasasında faizler dip seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hem ekonomiyle ilgili endişelerden kaynaklı güvenlik talebi, hem de başta deflasyon olmak üzere yeni vaka artışlarının artırdığı ekonomik endişeler kapsamında altın ve bono piyasasında risk fiyatlaması var, buna karşılık hisse senetleri duruma hâlâ uyumsuzluk gösteriyor. Hisse senetlerinde bir düzeltme sekansı yaklaşmaktadır, muhtemelen bunu da ABD’de seçim fiyatlaması ile beraber göreceğiz” diyor.

TARİHİ ZİRVELER DENENİYOR

2011 zirvesi ciddi bir kâr satışı ve düzeltme yapılmadan kolay geçildi. Düşük faiz veya enflasyonun altında seyreden eksi faiz, bol likidite ve parasal genişleme politikaları, merkez bankaları ve hükümetlerden gelen yeni yardım paketleri, salgın hastalıkta vaka artışları ve bazı ekonomilerde kapanma haberlerine bağlı güvenli liman ihtiyacı, ABD-Çin gerginliği, ABD dolarındaki zayıflama, yaklaşan ABD başkanlık seçimi ve Trump’ın anketlerde oldukça geri kalması gibi altın fiyatını bu seviyelere taşıyan nedenler geçerliliğini koruyor. Ancak bu gelişmelerin fiyatlara belli ölçüde dahil olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Kısa dönemde ciddi prim söz konusu. Bu açıdan kâr satışı ve düzeltme olasılıklarını dikkate almakta yarar var. Fakat altın fiyatını yükselten temel veriler değişmediği sürece kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

2 BİN $ PSİKOLOJİK DİRENÇ SEVİYESİ

Teknik analiz açısından bakacak olursak, tarihi zirve olan 1.921 dolar seviyesinin kırılması oldukça önemli. Bu zirvenin kırıldığını teyidi için bir kaç gün 1.921 seviyesinin üzerinde kalınması gerekecek. Satışla karşılaşması muhtemel sonraki direnç noktaları 1.955 ve 2.000 seviyelerinde. Ancak aynı zamanda pskilojik direnç olarak görebileceğimiz 2.000 dolar seviyesi daha önemli.1.955-2.000 bandı kısa dönem için önem kazanmış durumda. Aşırı alım noktalarına ulaşan bazı teknik göstergelerin durumunu da dikkate aldığımızda bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. 2.000 seviyesinin üzerinde verilecek sonraki dirençler 2.070 ve 2.200 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde 1.921 seviyesini ise artık destek ve tutunma noktası olarak görmek gerekecek. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 1.910-1.900 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç noktalarında kâr satışları görülebilir. (Zeynel BALCI)