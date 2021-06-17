Altında sert hareket! 40 gün öncesine döndü!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün beklentiler dahilinde gelen faiz kararı sonrası verdiği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla altının ons fiyatı sert geriledi. Ons altın dün Fed öncesi 1860 dolar seviyesinde bulunurken, Fed sonrası 1803 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın böylelikle 6 Mayıs tarihinden beri en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Ons altın fiyatları üzerinde Fed’in 2023 yılı sonuna kadar 2 faiz artışı öngörüsü, varlık alımlarında kesinti sinyalinin uzak olmadığı mesajı ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi etkili olurken; dolar endeksindeki ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hareketi ons altını baskı altında tutuyor. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde 1809 dolar seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 1825 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 10.17 itibarıyla yüzde 0.05 oranında düşüşle 1810 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 510 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 503 lira seviyesinden başladı. Yeni güne, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybıyla başlayan gram altın, gün içerisinde en yüksek 505,92 lira seviyesini, en düşük ise 501,12 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 10.26 itibarıyla yüzde 0.09 oranında düşüşle 501.49 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 834 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 434 liradan satılıyor.

FED’İN ETKİSİ ALTININ YÜKSELİŞİNİ BİR SÜRE ZORLAŞTIRABİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın, Fed sonrası ivme kaybında hızlandı. Fed, faiz konusunda bir sürpriz yapmadı. Ancak, projeksiyonlarda bu yıl için Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ve enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilirken, noktasal grafiklerde 2023 sonuna kadar 2 faiz artış öngörüsü, şahin olarak yorumlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve doların güçlenmesi, altının da aşağı yönlü tepki vermesine neden oldu.

İstihdam ve enflasyonda önemli bir ilerleme görülene dek, varlık alım programının devam edeceği de belirtildi. Fed Başkanı Powell, projeksiyonlar sonrası verilere odaklanılacağı dolayısıyla sabırlı olunmalı ifadesini kullandı. Ancak bu açıklamanın piyasayı yatıştırmadığı görülüyor. Piyasa projeksiyonlarda yapılan beklenmedik revizyonlara odaklandığı için bu sabahta risk iştahı zayıf.

DOLAR VE TAHVİL FAİZİNDEKİ POZİTİF GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Günlerdir Fed belirsizliği piyasaları baskılıyordu. Özellikle varlık alım programına dair sinyaller aranırken, faizler ve makro göstergelerde yapılan revizeler sürpriz oldu. Kısa vadede varlık alım programı için mevcut duruşa devam. Ekonomik veriler son dönemde zaten bu beklentileri şekillendirdiği için bundan sonraki süreçte de veri kaynaklı piyasalarda oynaklık izlenebilir düşüncesindeyim.

Ons altın için teknikte 1808 dolar gün içi destek noktası olabilir. Bu desteğin altında kapanışlarda 1791 dolar ve 1773 dolar destek noktaları olarak görülüyor. Buna karşın, yukarıda 1833 dolar direncinin üzerine doğru eğimi yükselişin devam etmesi adına izlenmeli. Bu direncin üzerine doğru hareket 1848-1866 dolar dirençlerini karşımıza çıkarabilir.

Bugün için Fed’in etkisini sürdürecek olması altının da yükselişini bir süre daha zorlaştırabilir görüşündeyim. Fed’i atlattık, sıra TCMB’de. Bugün 14:00’da TCMB faiz kararı bulunuyor. Karara dair bir sürpriz beklenmiyor ancak karar metnindeki tonlanma önemli olabilir. Gram altın içinde hareketlilik görülebilir.

ALTINDA BASKI DEVAM EDİYOR

Bigpara Yazarı ve Stratejist Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Burada da baskı devam ediyor. 1844/1860 bölgesi altında kaldığı sürece baskı ön planda olur. 1800 ara desteği kırılırsa 1760 izlenebilir." şeklinde değerlendirdi.

Ons altın...



Burada da bask ıdevam ediyor...



1844/1860 bölgesi altında kaldığı sürece baskı ön planda olur...



1800 ara desteği kırılırsa 1760 izlenebilir... pic.twitter.com/YuqfTBGs3E — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) June 17, 2021

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