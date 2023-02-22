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Altında sakin seyir! Fed tutanakları bekleniyor

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altında sakin seyir Fed tutanakları bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 08:49

Bir süredir güç kaybı yaşayan altın yatay seyre yöneldi. Altın yatırımcıları Fed tutanaklarından çıkacak olan detaylara odaklandı.

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Altın fiyatları merkez bankalarının alacağı faiz aksiyonu ve Fed'in faiz kararına ilişkin tutanakların açıklanmasına odaklandı. Merkez bankalarının 2023 yılında faiz artırımlarına devam edeceği sinyali ve enflasyon sorununun bir müddet daha süreceğine ilişkin mesajları altını olumsuz etkiliyor.

Bugün özelinde ise altın fiyatlarını etkileyen neden Fed'in toplantı tutanakları oldu. Fed tutanaklarından gelecekte faiz artırımına yönelik çıkacak olan sinyaller altına yön verecek.

Ons altın güne Fed tutanakları öncesinde güne 1834 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1834 dolar, en yüksek de 1838 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1835 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN SAKİN SEYİRDE

Gram altın da ons altına paralel olarak sakin seyir izliyor. Gram altın güne 1112 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1110 lira, en yüksek de 1115 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1113 liradan alıcı buluyor.

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DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Analistler ons altının 1900 dolar seviyesine yükselmeden 1800 dolar seviyelerini test edebileceğini belirtirken bugün için ons altında destek olarak 1830 dolar, direnç olarak ise 1867 doları ön plana çıkardı.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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