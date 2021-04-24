Altında rüzgar tersine döndü… Gram ve ons altında yükseliş ne kadar daha sürecek?

Tarihi rekor seviyelerine çıktıktan sonra 400 liranın altına düşen gram altın şimdilerde 500 lira direncini zorluyor. Uzmanlar bu yükselişin sebebini ABD tahvil faizlerindeki düşüşe bağlarken, mevcut durumun devam etmesinin gram altındaki yükselişin sürmesini sağlayacağının altını çiziyor. Öte yandan ons altında da ciddi bir şekilde yükseliş devam ediyor. Peki önümüzdeki dört-beş ay için gram ve ons altında yükseliş sürecek mi? Özellikle gram altın yeniden 500 liranın üzerini görür mü?

Yatırım Danışmanı Onurcan Bal ve AL Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı altındaki yükselişi hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Son birkaç gündür bazı uzmanlar kripto paralara regülasyon gelecek beklentisinin altını yukarı yöne çekti diye yorumluyor. Durum böyle olunca akıllara iki soru geliyor.



1- Altının sert yükselişinde kripto paralardaki değişimler etkili mi?

2- İki piyasa arasındaki doğrudan bir etkileşim var mı?



Emre Çayırlı, altın piyasasının 11 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin edilirken, Bitcoin’in yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve iki piyasa arasındaki etkileşimin düşük olabileceğini söylüyor. Her iki yatırım enstrümanının son dönemdeki fiyat hareketleri incelediğinde ise net bir korelasyondan bahsetmenin pek mümkün olmadığını da vurguluyor.



“Son haftalarda altın fiyatında yaşanan yükselişin temel nedeninin, ABD tahvil faiz oranlarında yaşanan gerileme ve bu duruma paralel olarak dolar endeksinde yaşanan düşüş olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan son aylarda Çin ve Hindistan’ın altın talebinin yeniden yükselmiş olması da altın fiyatında yaşanan yükselişi destekler nitelikte.”

GRAM ALTIN YENİDEN 500 LİRA ÜSTÜNÜ GÖRÜR MÜ?

Kasım 2020’de gram altın 540 lirayı görüp tarihi rekor seviyesine ulaşmıştı. Sonra hızlı bir düşüş eğilimine geçti. Şimdilerde de 470-480 seviyelerinde seyrediyor. Dolar/TL'deki yükselişle birlikte mart ayını neredeyse yüzde 10 artışla kapattı. Peki gram altın yeniden 500 lira üstü seviyeleri görür mü?



Emre Çayırlı, son durumu, dolar kurunda ve ons altında yaşanan yükselişin gram altın fiyatına iki yönlü olarak destek vermiş durumda diye açıklıyor. Dolar/TL paritesinin 8.35’e yükselmesi ve ons altının 1795 dolara kadar değer kazanmış olması, gram altın fiyatının 480 liranın üzerini görmesini sağladığını vurguluyor ve ekliyor:



“Mart ayı sonrasında Türkiye’nin kredi risk primlerinin yükselmesi ve Türk lirasında yaşanan değer kaybının sürmesi durumunda gram altın fiyatı 460 lira üzerinde kalmaya devam edebilir. Diğer yandan dolar endeksinin 91 seviyesinin altındaki seyri ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7’den yüzde 1,56’ya düşmesi ons altın fiyatının 1800 dolara yaklaşmasını sağladı. Mevcut durumun devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda gram altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi beklenebilir. Teknik olarak 475 lira seviyesi oldukça önemli. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece 490 lira seviyesine doğru yükselişin sürdüğünü görebiliriz.”



ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?



Gram altın dışında ons altın da yaz aylarında oldukça iyi bir seviyeyi görmüştü. Özellikle ağustos ayında 2 bin 65 dolar seviyesine ulaşmıştı. Yalnız 2021 yılının ilk üç ayını kayıpla kapatmıştı. Son gelinen noktada geçen haftayı yüzde 1,8 yükselişle kapatarak art arda ikinci haftayı da kazançla geçmiş oldu. Hatta nisan ayında yüzde 3,7 yükseliş kaydederek 2021’deki ilk kazançlı ayına doğru da ilerliyor. Peki ons altını nasıl yorumlamak gerekir? Artış devam mı eder, yoksa 1700-1800 dolar bandında mı kalır?



Onurcan Bal, ons altında aşı kaynaklı olumlu gelişmeler ve risk iştahındaki güç kazanımına bağlı olarak 2020 yılının son çeyreğinde aşağı yönlü bir fiyatlamanın etkili olduğunu ifade ediyor. Özellikle küresel çapta gündeme gelen enflasyon endişeleri ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen sert yükselişlerle dolardaki değer kazanımının etkisiyle, şubat ayının ortalarından mart ayının son bölümüne kadar ons altında sert düşüşleri gündeme getirdi diye ekliyor. Ayrıca bu süreçte ons altın 1700 dolar seviyesinin altındaki seviyeleri ve aynı zamanda önemli bir teknik seviye olan 500 günlük üssel ortalamasını yani 1685 doları da test ettiğinin de altını çiziyor ve nisan ayı ile birlikte olan yükselişini de şöyle açıklıyor:



“Ons altın mevcut durumda 1800 dolar seviyelerine yaklaşırken, bu seviyeler kısa vadede önemli direnç noktalarıdır. 1800 dolar seviyeleri aşılamazsa ons altında bir süre 1700 – 1800 dolar aralığında sıkışık bir fiyatlama görebiliriz. 1800 dolar seviyesi aşılır ve üzerinde tutunma sağlanabilirse bu durumda 1900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir. Ancak 2 bin dolar seviyelerin yeniden gündeme gelebilmesi için enflasyon ve erken sıkılaşma endişelerinin tamamen yatışması ve ons altını destekleyecek yeni bir hikayeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Altın üzerinde baskı oluşturabilecek risklerin varlığını sürdürmesine bağlı olarak altın cephesinde yatırımcı olmak isteyenlerin dolardaki değer kazanımlarının desteklediği ve ons altına kıyasla daha defansif bir yapı sunan gram altını tercih etmeleri daha faydalı olabilir.”



PİYASALARDAKİ HAREKET YATIRIMCILARI ALTINA MI YÖNLENDİRDİ?

Kripto paralarda bir düzenleme olmaması ve son zamanlarda yaşanan mağduriyetlerin yatırımcıları piyasadan uzaklaştırdığını söyleyen Onurcan Bal, “Bu piyasadan çıkış yapan likiditenin diğer varlık sınıflarına dağıldığını söylemek mümkün. Ons altında son dönemde gözlenen değer kazanımları üzerinde bu cepheden gelen likiditenin etkisi olabileceği gibi asıl sebebin ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen geri çekilme ve doların küresel çapta değer kaybetmesi olduğu kanısındayız.” ifadelerini kullandı.

Çayırlı ise piyasalarda belirsizliğin oldukça yüksek olduğu bir dönemde olduğumuzu belirterek, böyle dönemlerde güvenli liman olarak görülen yatırım ürünlerine talebin arttığını ve ons altını da pozitif etkilediğini söyledi.

“Genel olarak artan ham madde talebiyle emtia fiyatlarının da yükseldiği bu dönemde ons altının görece düşük kalmış olması, talebi artırmış durumda. Nisan ayının başında 1670 dolar seviyelerinde olan altının yeniden 1800 dolara yaklaşması bu durumu gösteriyor. Bununla birlikte ABD ekonomisin seyri de uzun vadede ons altın fiyatı üzerinde oldukça belirleyici olacak.”

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