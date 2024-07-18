Altında ralli

Haberin Devamı

Bir süredir dalgalanan altın fiyatları, hem ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında gevşemeye gideceğine yönelik beklentilerin artması hem de Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından ABD siyasetinde görülen belirsizlik nedeniyle ralli yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın, son gelen enflasyon verilerinin ‘tüketici fiyatlarının kontrol altına alınıyor olduğuna yönelik güveni biraz artırdığını’ söylemesi sonrası altın fiyatları yükselmişti. Yatırımcıların, Fed’in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağına ilişkin artan beklentileri altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Suikast girişimi sonrası Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilme olasılığının artmasına yönelik beklentilerin de altın fiyatlarını desteklediği belirtildi. Salı günü bir önceki güne göre 42 dolar artarak 2 bin 464 dolara yükselen ve rekor tazeleyen ons altın, dün de 2 bin 475,81 dolara ulaşarak tarihi zirveyi gördü. Yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın da hem ons altın hem dolar kurundaki artış nedeniyle yükselmeye devam etti. Gram altın dün serbest piyasada 2 bin 626 TL seviyesinden işlem gördü. Çeyrek altın 4 bin 201 TL’den, Cumhuriyet altını ise 17 bin 107 TL’den alıcı buldu.

Haberin Devamı

FAİZ İNDİRİMİ FİYATLANIYOR

Altın fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının onsunda yaşanan yükselişin kalıcı olduğunu ve devam edeceğini vurguladı.

Yıldırımtürk, “Powell’dan gelen son açıklamaları eylülden itibaren faiz indirimlerinin başlayacağı şeklinde algıladı ve bu yıl en az iki kez faiz indirimi geleceğine yönelik beklentileri artırdı. Piyasa şu an bunu fiyatlıyor” dedi.

‘TRUMP KAZANIR’ BEKLENTİSİ DE ETKİLİ

Yıldırımtürk, Trump’a yapılan suikast girişiminin altın fiyatlarında neden etkili olduğuna yönelik ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu suikast girişimi sonrası Trump’ın seçimlerde elinin güçlendiği konuşuluyor. Dolayısıyla seçimleri kazanacağına yönelik beklentiler arttı. Daha önceki başkanlık döneminde sergilediği sertlik yanlısı tutum nedeniyle, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda dünyada yeniden ticaret savaşlarının başlayacak olmasına ya da jeopolitik gerginliklerin tırmanacağına yönelik beklentilerin artması, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Dolayısıyla Fed’den gelen sinyallerin yanında jeopolitik gerginliklerin süreceğine yönelik beklentiler de altın fiyatlarını artırmış oldu.”

Haberin Devamı

‘GRAM YIL SONUNDA 3 BİN 500 TL’YE ÇIKAR’

Ons altının 2 bin 400 doların altına gerilemeyeceğini beklediklerini kaydeden Yıldırımtürk, “Yaz ayları içinde önümüzde seanslarda ons altın 2 bin 500 doları görebilir. Sene sonu itibarıyla ise onsun 2 bin 700 dolara çıkmasını bekliyorum. Gram altın ise ilk etapta 2 bin 750 TL’yi gördükten sonra belki eylülde 3 bin TL’yi görebilir. Dolayısıyla altında sular ısınıyor. Gram altının yıl sonunda ise 3 bin 500 liraya ulaşmasını bekliyorum” diye konuştu.