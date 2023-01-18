Altında hızlı geri çekilme! İşte sebebi

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Küresel ekonomiler enflasyon sorunuyla mücadele ederken merkez bankaları da fiyat istikrarını korumak için hamlelerde bulunuyor. Bu hamleler para piyasalarında dengeleri değiştiriyor. Küresel enflasyondaki düşüş eğilimi nedeniyle Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi altın fiyatlarına pozitif yansımış, gram altın tarihi yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

JAPONYA BELİRLEYİCİ OLDU

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi. Bu gelişmenin ardından dolar, Japon Yeni ve diğer para birimleri karşısında güçlendi. Güçlenen dolar nedeniyle de ons altın tarafında düşüş yaşandı. Ons altında yaşanan düşüşe paralel gram altında da gerileme gerçekleşti.

ONS ALTIN 1900 DOLARIN ALTINA SARKTI

Ons altın fiyatları güçlü doların etkisiyle 1900 doların altında fiyatlamalar gerçekleştirmeye başladı. Ons altın güne 1909 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1896 dolar en yüksek de 1910 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1907 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



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Gram altın fiyatları güne 1152 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1145 lira, en yüksek de 1154 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1152 lira seviyesinde işlem görüyor.

ANALİSTLER FED'E ODAKLANDI

Fed'in 1 Şubat 2023 tarihinde açıklayacağı faiz kararı piyasalar için belirleyici olacak. Analistler düşüşe geçen ons altının 1900 doların üzerine çıkacağı beklentisini koruyorlar. Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasını bekleyen analistler bu beklentiye paralel olarak ons altının 1900 doların üstünde tutunacağını öne sürdü.

Uzmanlar ons altın için ilk destek seviyesini 1895-1890 dolar aralığını işaret ederken, buranın kırılması halinde 1867 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorlar. Yukarı hareketlerde ise dirençler 1931 ve 1966 dolar/ons olarak belirlendi.