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Altında hızlı düşüş

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında hızlı düşüş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:22

Küresel enflasyon sorununun devam edeceğine yönelik sinyaller altın fiyatlarında düşüşe neden oluyor. Gram altın 1111 liraya kadar geriledi.

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Fed ve ECB'nin fiyat baskılarının önüne geçmek için faiz artırımına devam edeceğine yönelik açıklama ve sinyal vermeleri nedeniyle piyasalarda emtia tarafında düşüş başladı.

Küresel enflasyon sorununun henüz önüne geçilemedi. ABD'de enflasyon düşse de fiyat baskısı halen gücünü koruyor. Bundan dolayı da yatırım kararları yön değiştiriyor.

ENFLASYON FAİZİ, FAİZ DE DOLARI GÜÇLÜ KILIYOR

Enflasyonun yüksek devam etmesi ABD'de faiz artırımlarının devamının geleceğinin sinyalini veriyor. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası da faiz artırım mesajını verdi.

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Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi enflasyon baskılarının yüksek olmaya devam ettiğini ve ECB'nin altta yatan fiyat dinamiklerini azaltmak için faiz artırmaya devam edeceğini söyledi.

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Yükselen faizle birlikte altına olan yatırım faize kaymış oluyor. Böylece altın fiyatları geriliyor.

ONS ALTIN GÜÇ KAYBINDA

Ons altın güne 1837 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1834 dolar, en yüksek de 1842 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1839 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN HIZLI DÜŞTÜ

Gram altın ons altındaki kayıplarla birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor. Gram altın güne 1113 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1111 lira, en yüksek de 1118 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1115 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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