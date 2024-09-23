Altında fiyatlama devam ediyor... Rekor kırıldı

Haberin Devamı

Küresel piyasaların beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimini açıklamasıyla birlikte altında yukarı yönlü volatilite oluşmaya başladı.

Fed'in faiz kararının ertesi günü kararsız seyir izleyen altın, piyasalarda kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte yeniden fiyatlama gayreti içine girişti.

Ons ve gram altında tarihi yüksek seviyelere ulaşıldı.

NE OLUYOR?

ABD Merkez Bankası'nın faizi indirmesiyle birlikte doların getirisinde düşüş yaşandı. Hem faiz getirisinde düşüş hem de doların enflasyonunun bulunması yatırımcıları diğer yatırım araçlarına itmeye başladı.

REKOR KIRILIYOR

Ons altın güne 2621 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2616 dolar, en yüksek de 2631 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2628 dolardan işlem görüyor. Tarihi rekor 2631 dolar oldu.

Haberin Devamı

Gram altın güne 2876 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2860 lira, en yüksek de 2886 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2883 liradan alıcı buluyor. Tarihi rekor 2886 lira oldu.