Altında FED rüzgarı

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ALTIN fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla rekor kırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın zirve seviyelerine yakın işlem görürken yurt içinde gram altın ise rekor tazeledi. Geçen haftanın son işlem günü olan cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 512 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, dün önceki kapanışına göre yüzde 0.51 artışla 2 bin 525 dolara yükseldi. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı da geçen haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlamıştı. Yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre belirlenen gram altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Gün içinde de artmaya devam eden altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0.7 değer kazancıyla 2 bin 763 liraya yükselerek rekor tazeledi. Çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satıldı.

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‘FAİZLER DÜŞECEK’ BEKLENTİSİ ETKİLİ

Altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ana nedeninin, uzun zamandır tarihi yüksek seviyelerde olan politika faizlerinin düşürülmesine yönelik yapılan son açıklamalar olduğu belirtiliyor. Geçen hafta küresel piyasaların para politikalarının yönü hakkında ipuçları aradığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda dünyanın önemli merkez bankası yetkilileri faiz indirimine başlayacakları veya gelecek aylarda indirime devam edecekleri sinyalini vermişti. Piyasaları rahatlatan ilk mesaj da Fed Başkanı Jerome Powell’dan gelmişti. Powell, burada yaptığı konuşmada “Para politikasının ayarlanması için zaman geldi” dedi ve eylülde olası faiz indirimini işaret etti. Powell’ın faiz indirimi çıkışına Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi’nin birkaç üyesi de katıldı. Benzer şekilde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kalıcı enflasyon risklerinin azaldığına dikkat çekerek daha fazla faiz indirimine açık olduklarının sinyalini verdi.

Bu gelişmeler sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor; 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu konuşuluyor. Altın fiyatları da faiz indirimi beklentilerinin netleşmesinden destek alıyor. Bu hafta ayrıca, Bu hafta Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi de yayımlanacak. Beklentilerin altında gelebilecek bir verinin, ons altın fiyatlamalarına olumlu yansıyacağı ifade ediliyor.

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DAHA FAZLA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Piyasadaki beklenti, Fed’in faiz indirimlerine yönelik atacağı yeni adımlarla ons altının daha da yükselmesi. Aralarında ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın da bulunduğu büyük bankalar, altının onsunun 2 bin 700 dolara yükselebileceği üzerinde duruyor. ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America da, rekor seviyelerdeki fiyatlara karşın yatırımcılara altın alımı tavsiyesinde bulunmuştu. BofA yatırım stratejisti Michael Hartnett, yayımladığı notta altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğuna dikkat çekti. Altın alım tavsiyesini, Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirme ihtimaline bağlayan Harnett, faiz indirimiyle enflasyonun yeniden yükselebileceğini; altın gibi reel varlıkların ise tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde iyi performans gösterdiğini ifade etti.

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Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet’e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonunda gram altının 3 bin 500 TL’ye yükselmesini beklediğini; ancak son gelişmeler sonrası gram altının yıl sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

FED FAİZİ NEDEN ALTINI ETKİLİYOR?

PEKİ, Fed’in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler neden altın fiyatlarını artırıyor?

Analistlerin verdiği bilgiye göre, Fed’in faiz artırması, doların değerini yükselttiği için altının ons fiyatını düşürüyor. Çünkü altın ile dolar arasında ters bir ilişki olduğunu anlatan uzmanlar, Fed’in faiz artırması ya da faiz artırım sinyali vermesinin altın fiyatlarını negatif yönde etkilediğini söylüyor. Başka bir ifadeyle, düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak, altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor. Bu nedenle sadece Fed’in faiz kararı değil, faiz kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor. Bunun dışında altın fiyatları, siyasi olaylar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan da etkilenebiliyor.