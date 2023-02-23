Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Altında Fed depremi! Tutanaklar düşüş getirdi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında Fed depremi Tutanaklar düşüş getirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 08:29

Fed'in son faiz toplantısına ilişkin tutanaklar dün gece açıklandı. Fed'in enflasyonu düşürene kadar faiz artırımına devam edeceği sinyali dolara güç kazandırırken altını zayıflattı.

Haberin Devamı

Küresel ekonomiler enflasyon sorunuyla mücadelesine devam ediyor. ABD ekonomisi de enflasyonu faiz artırımlarıyla yenmeye çalışıyor. Fed'in son toplantısındaki tutanaklarda enflasyonun yüzde 2 hedefine düşene kadar faiz artırımlarına devam edileceğine yönelik ortak fikir oluşması altın tarafında düşüş yarattı.

Fed tutanakları sonrasında euro, ABD doları karşısında yüzde 0,35 kayıpla 1,0607 seviyesine geriledi.

Gözden Kaçmasın

Fed tutanaklarından faiz artırımı kararı çıktıFed tutanaklarından faiz artırımı kararı çıktıHaberi Görüntüle

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM

Fed üyeleri enflasyonun yüzde 2 seviyelerine kadar düşmesi gerektiğini ve sıkı para politikasının enflasyon düşene kadar devam etmesinden yana olduklarını belirtti. Enflasyonda son 3 ayda gerileme görülmesine rağmen düşüş yönünde daha da ivmelenme bekleyen Fed üyeleri risklerin aşağı yönlü olduğunu da kaydetti.

Haberin Devamı

ENFLASYONU YÜKSELTEN NEDENLER

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre sıkı iş gücü piyasası, Çin ekonomisinin koronavirüs salgınını geride bırakıp açılması ve Ukrayna'daki savaşın enflasyonu yüksek tutan parametreler arasında yer aldığı vurgulandı.

ONS ALTIN HIZLI GERİLEDİ

Ons altın güne 1825 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1823 dolar, en yüksek de 1830 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1828 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak İşte beklentilerMerkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte beklentilerHaberi Görüntüle

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları da Fed tutanakları sonrası geriledi. Gram altın güne 1107 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1104 lira, en yüksek de 1111 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1109 liradan alıcı buluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi