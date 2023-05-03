Altında dolar yükselişi! Ons hızlı prim yaptı

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Küresel enflasyon sorunu ve bununla mücadele eden dev ekonomiler emtia fiyatlarında dalgalanmalar oluşturuyor. Dolar, euro ve sterlin karşısında güçsüz seyretmesi altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Bir süredir 2000 doların altında fiyatlanan ons altın, dün akşam saatlerinden itibaren yükselişe geçti ve 2019 dolara kadar yükseldi.

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FED'İN FAİZ KARARI DA BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı da önem arz ediyor. Fed'in 25 baz puan daha faiz artıracağı ve sonrasında vereceği mesajlar altın fiyatları için yön belirleyici olacak.

ONS ALTINDA HAREKET VAR

ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in faiz artırımlarına bir süre daha devam edeceğine dair açıklamalarda bulunan Fed yöneticileri piyasalarda karmaşa yaratıyor. Fed'in bir faiz artırımı daha yapıp sonrasında faizi bir müddet sabit tutup 2024 yılından itibaren de faiz indirimine geçeceği beklentilerini yatırımcılar satın almaya devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin resesyon risklerinin de görülme ihtimali masada dururken Fed'in istihdam ve faiz arasındaki ilişkiyi de ele alması gerekiyor.

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Ons altın da fiyatlamalarını küçük de olsa gerçekleştiriyor. Ons altın güne 2016 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2014 dolar, en yüksek de 2019 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2015 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları güne 1261 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1260 lira, en yüksek de 1264 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1262 liradan alıcı buluyor.