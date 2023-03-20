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Altında Credit Suisse düşüşü

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altında Credit Suisse düşüşü
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:18

Altın fiyatları Credit Suisse ve UBS'in birleşmesinin ardından düşüşe geçti. Ons altın 1990 dolardan 1968 dolara kadar geriledi.

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ABD'de başlayan bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse'in zor duruma düşmesine ve UBS tarafından satın alınmasıyla sonuçlandı.

Küresel boyutta endişe haline gelen banka iflasları ve birleşmeleri altına olan talebi artırırken krizin bir nebze de olsa azalmasıyla ons altın ve gram altın fiyatları gerilemeye başladı.

2000 DOLARA YÖNELDİ

Ons altın fiyatları 1990 dolara kadar yükseliş yaşadı. 2000 dolar sınırından dönen ons altın güne 1987 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1968 dolar en yüksek de 1990 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1974 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın güne 1214 lira seviyesinden başladı. Altın gün içinde en düşük 1202 lira, en yüksek de 1217 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın yüzde 1'e yakın düşüşle 1206 liradan işlem görüyor.

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FED'İN KARARI ALTINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararıyla birlikte altının yönünü tayin etmesi bekleniyor. Fed'in son bankacılık krizlerinden dolayı faiz artırmada imtina edeceği bekleniyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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