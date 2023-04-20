Altında ABD verisi hareketi... Hızla yükseldi

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Küresel piyasalar ABD'den gelen verilerle yön bulmaya devam ediyor. Altın fiyatları da en çok ABD verilerinden etkilenmeye başladı.

Küresel enflasyon sorunuyla ABD de başa çıkmaya çalışıyor. Bunun için agresif olarak faiz artıran ABD'ye ilişkin son açıklanan enflasyon verisi sonrasında faiz artırımlarının duracağı ve bu yıl düşüşe geçeceği beklentisi piyasalara empoze edilmişti.

Ancak Fed yöneticileri enflasyonla mücadelenin sona ermediği, faiz artırımlarının bu yıl gerçekleşmeyeceğini, Mayıs ayında da güçlü faiz artırımı gerçekleşebileceğini belirtti.

Bu gelişmeler de doları değerli kılmaya başlarken altın tarafında gerilemeye neden oldu.

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD verilerine bir yenisi daha eklendi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 245 bin oldu. Beklentiler 240 bin olmasıydı. ABD'de devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 865 bine ulaştı.

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ONS VE GRAM DEĞERLENDİ

Ons altın güne 1195 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1990 dolar, en yüksek de 2011 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2007 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1243 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1241 lira, en yüksek de 1254 lira seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0,60 oranında primle 1251 liradan el değiştiriyor.