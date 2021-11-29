Altına olan talep arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Olaylı maçtan Omicron çıktı Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...Olaylı maçtan Omicron çıktı! Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...#Omicron Varyantı
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul ve pek çok ilde fırtına… 130 kilometreyi buldu, çatılar uçtu Uçak iniş yapamadıİstanbul ve pek çok ilde fırtına… 130 kilometreyi buldu, çatılar uçtu! Uçak iniş yapamadı#Hava Durumu
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
DSÖden açıklama geldi Ve ilan ettiler: Omicronda küresel riskDSÖ'den açıklama geldi! Ve ilan ettiler: Omicron'da küresel risk#Omicron
Kapıköy Sınır Kapısında yoğunluk Uzun kuyruklar oluştuKapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu #VAN
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
Son 4 yılda yüzde 133 yükseldi İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerlerSon 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler #Arsa Fiyatları
Omicron dünyayı ayağa kaldırdı Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız 10 SORU 10 YANITOmicron dünyayı ayağa kaldırdı! Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? 10 SORU 10 YANIT#Omicron
Ölümle burun buruna... Kadın doktora dehşeti yaşattıÖlümle burun buruna... Kadın doktora dehşeti yaşattı#Tuzla
Saraylarda yaşıyor ama, bebek arabasına kocaman nazar boncuğu astıSaraylarda yaşıyor ama, bebek arabasına kocaman nazar boncuğu astı#Prenses Beatrice
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...#Ünlüler Askerde
HABERLEREkonomi Haberleri

Altına olan talep arttı

#Altın#Düğün#Talep
Altına olan talep arttı

Düğün sezonunun başlamasıyla altın satışları hızlandı. Kapalıçarşı kuyumcuları altının hem yatırım amaçlı hem de hediyelik olarak talep gördüğünü söylüyor. Vatandaşın daha çok gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve yarım gramlık altınları tercih ettiği görülüyor.

Haberin Devamı

Güvenli liman olan altına yatırımcısından talep artıyor. İç piyasada yükselişini sürdüren 24 ayar gram altın altın 725 lira bandında seyrediyor. Düğünlerde hareketliliğin başladığını söyleyen Kapalıçarşı kuyum esnafı, altına talebin arttığını söylüyor. Kuyumcular, düğünlerde hediyelik olarak daha çok gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve yarım gramlık altının talep gördüğünü belirtiyor. Kuyumcular, altının yılsonuna kadar 760-770 lira seviyelerini göreceğini düşünüyor.

Gözden Kaçmasın

Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıHaberi Görüntüle

"DÜĞÜNLERDE DE YAVAŞTAN BİR HAREKETLİLİK BAŞLADI, ALTINA TALEP ARTTI"

Kuyumcu Murat Bulmuş ise, gram altındaki yükselişin yılsonuna kadar devam edeceğini söyleyerek, "Gram altının 760-770 Lira seviyelerini göreceğini düşünüyorum. Önümüzdeki senenin başından itibaren bu yükselişin durağanlaşacağını düşünüyorum. Altın her zaman güvenli liman olarak bilinir. Vatandaşımızda altından asla vazgeçmiyor. Altına talep her geçen gün artıyor. Altın fiyatları yükseldiği için yatırım amaçlı altınını bozduranın yanı sıra altın alanda çok diyebiliriz. Gurbetçilerimiz Türkiye’den yatırım amaçlı genelde 22 ayar bilezik alıyor. Düğünlerde de yavaştan bir hareketlilik başladı, altına talep arttı. Hediyelik ve takı olarak gram, çeyrek, yarım ve yarım gramlık altınlar tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolarHaberi Görüntüle

Kapalıçarşı kuyum esnafı Hasan Taves, ons fiyatının artmasıyla altında bir yükseliş gördüklerini belirterek, "Altının önümüzdeki dönemde yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz. Altında şu anda talebin arttığını söyleyebiliriz. Vatandaşların bir kısmı altın alırken, diğer kısmı altın satıyor. Altın her zaman yatırımcısına kazandırır. Gram 727 liradan, çeyrek altın bin 180 liradan, yarım altın 2 bin 370 liradan, tam altın ise 4 bin 735 liradan satılıyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Düğün#Talep

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen