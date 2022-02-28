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Altına olan talep artıyor

#Altın#Emtia#Fiyat
Altına olan talep artıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talep devam ediyor. Küresel gelişmelerden kaynaklı altının ons fiyatı 1910 dolarda seyrederken, iç piyasada Kapalıçarşı esnafı savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelmesini bekliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. Altın fiyatları 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1910 dolar civarında seyrediyor. Kapalıçarşı esnafı iç piyasada altının gramının 860 TL’den işlem gördüğünü ancak savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelebileceğini söyledi.

“SAVAŞ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ALTININDA Kİ YÜKSELİŞTE DEVAM EDECEKTİR”

Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, “Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz” dedi.

“ESKİYE GÖRE ÇARŞIDA RUS VE UKRAYNALI TURİSTLERDE AZALMALAR VAR”

Altın satışlarının hızla artmakta olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, “Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yukarı yönlü hareketlilik ediyor. Tarafların uzlaşması durumunda gerilemeler bekliyoruz. Şu anda gram altın 860 TL, çeyrek altın bin 400 TL, yarım altın 2 bin 800 TL, tam altın ise 5 bin 600 TL’den işlem görüyor. Eskiye göre çarşıda Rus ve Ukraynalı turistlerde azalmalar var” şeklinde konuştu.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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