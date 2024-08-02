Altına FED dopingi

Haberin Devamı

PİYASALARDA Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyallerinin etkisi sürüyor. Ortadoğu’da jeopolitik risklerin artmasıyla yükselen altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın eylülde faiz indirimine açık kapı bırakmasının ardından iki haftanın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2 bin 448 dolar seviyesinde işlem gördü. Yurtiçinde gram altın ise yaklaşık iki haftanın ardından dün sabah saatleri itibarıyla 2 bin 608 lira seviyesine ulaşarak kritik eşiği yeniden aştı. Çeyrek altın 4 bin 265 TL’ye yükselirken; Cumhuriyet altını da 17 bin TL’den işlem gördü.

GRAMDA 3 BİN 750 TL BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet’e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ons altın fiyatına asıl etki eden, 2 bin 417 dolardan 2 bin 447 dolara yükselten Powell’ın yaptığı açıklamalar oldu. Fed’in faiz indirimi daha önce de fiyatlanmıştı ancak artık kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında Hamas liderinin öldürülmesiyle artan jeopolitik gerginlik de altını destekledi” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Altının ons fiyatı, temmuz ayı ortasında, Fed’in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle tarihi zirveye ulaşmış; 2 bin 464 doları görerek rekor kırmıştı. Altının onsu ve dolar/TL’deki artış nedeniyle gram altın da 2 bin 600 lirayı aşmıştı. Uzmanlar, Fed’den gelen son sinyallerin yanında, Donald Trump’ın suikast girişimi sonrası seçimleri kazanacağına yönelik artan beklentilerin de altın fiyatlarının artmasına yardımcı olduğunu söylemişti. Ancak bu hafta Ortadoğu’da artan gerilim ve Fed’den faiz indirimine yönelik gelen son mesajlar altın fiyatlarında yeni bir yükselişe neden oldu.

Yıl sonunda gram altının 3 bin 500 TL’ye yükselmesini bekleyen Yıldırımtürk, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, son gelişmeler sonrası gram altının yıl sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Yıldırımtürk ayrıca, ABD’de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini yeniden Trump’ın kazanması halinde, sertlik yanlısı politikaları nedeniyle altın fiyatlarının daha da yükselebileceğine işaret etti.

Haberin Devamı

‘YENİ ÖNEMLİ ARTIŞ BEKLENMİYOR’

Hürriyet’e konuşan Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ise, altın fiyatlarının uzun süredir jeopolitik tedirginlikleri fiyatladığını söyledi ve “Önümüzdeki dönemde, altın ve petrol fiyatlarında önemli artışlar öngörmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haniye’nin öldürülmesiyle Ortadoğu’da tırmanan gerilime paralel yükselişe geçen petrol fiyatları dün yükselişini sürdürmüştü. Önceki gün 81.63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80.84 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, dün sabah ise kapanışa göre yüzde 0.57 artarak 81.30 dolar oldu. Demirtaş, “Üretim ve sanayiye dönük emtiaların -küresel yavaşlamanın gölgesi altında- baskı altında kalmasını öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Jeopolitik risklerin her zaman sürdüğüne; fakat çok kalıcı bir tedirginlik olmadığı sürece piyasanın yeniden iç dinamiklerine döndüğüne vurgu yapan Demirtaş, “Fed’den gelen sinyaller ise genel anlamda yine piyasada hareket yaratabiliyor. Güçlenen faiz indirim beklentileri bugün olduğu gibi bizim piyasalarımızı da olumlu yönde etkiliyor” diye konuştu.

BORSADA BOZULAN ALGI SONRASI POZİTİF SEYİR

BORSA İstanbul BIST 100 endeksinde dün gün içi görülen yükselişler dikkat çekti. Güne yüzde 1.07 yükselişle 10 bin 751,99 puandan başlayan endeksin günlük yükselişi yüzde 2’yi aştı. Endeks, günü ise yüzde 1.50 yükselişle 10 bin 798 puandan tamamladı. Borsadaki seyre yönelik Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, dün görülen alımların, önceki günlerde borsada bozulan algının, FED’in faiz indirimine ilişkin sinyallerinin olumluya dönmesine bir tepki olarak değerlendirileceğini söyledi. “Ekim ayına kadar olan süreçte şirket kârları, faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü açısından belirleyici olacaktır” diyen Demirtaş, “Jeopolitik çok sürpriz olumsuz bir gelişme olmadıkça, küresel faizler ve içeride enflasyonla mücadelede sağlanacak başarı, borsayı desteklemeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.