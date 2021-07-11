Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul’un son dönemde devreye aldığı yeni finansal ürün ile hizmetlere ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sermaye piyasasının arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Ergun, “Bu potansiyelin daha etkin bir şekilde kanalize edilmesiyle, ülke ekonomimiz açısından çok önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Bunu sağlamak için, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkânına kavuştuğu, daha geniş ve sağlıklı bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, piyasaların büyümesine odaklı bir hedef öngörüyor ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” dedi. Ergun, şunları söyledi:

ÜÇ YENİ ENDEKS

“Borsa olarak BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi olmak üzere altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başladık. Bu üç endekste, uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve döviz kurları eş anlı olarak kullanılacaktır. Endeksler, gün içerisinde 10 saniyede bir hesaplanacaktır. BIST Spot Altın Endeksi altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak, fiziki altına yatırım yapan yatırım fonları, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak bu endeksi kullanabilecektir. Diğer iki endeks ise altın fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini ve altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacaktır. Böylece, Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanmış olacaktır.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Ergun, “Yatırımcıların ilgi gösterdiği, tüm dünyada giderek önem kazanan, bizim de Borsa İstanbul olarak gündemimizde olan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Sürdürülebilirlik Endeksini geliştirirken, diğer taraftan bu alanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye alacağız. Ayrıca Borsamız endekslerini IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü) prensiplerine uyumlu hale getirip, bu alandaki ESMA (Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi) kriterlerini sağlayacağız” dedi.

YENİ TÜREV ÜRÜNLERİ

Türev ürünlerde hem işlem hacmi, hem de ürün çeşitliliğinde büyük bir aşama kaydettiklerini dile getiren Ergun, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “işleme açtığımız 13 pay ile bugün itibariyle işleme açık pay vadeli işlem sayısı 51’e ulaşmış bulunuyor. Bu piyasamızdaki yatırımcı hesabı sayısı ise yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Mevcut ürünlerimize ek olarak, farklı emtialar üzerine yeni vadeli işlem sözleşmeleri işleme açmak üzere çalışıyoruz. Bu çerçevede platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde çalışmalarımızın sona yaklaştığını söyleyebiliriz.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın