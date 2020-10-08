Altın zirveden uzaklaşıyor

Dünyada son 5 yılda yaşanan uluslararası gerilimler ve ticaret savaşları, yatırımcılar için en önemli güvenli liman olarak gösterilen altını hızla zirveye taşıdı. 2015’in ekim ayında 1150 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı küresel ticaretteki belirsizlik ve güvensizlikle hızla 2 bin dolara kadar geldi. Altına olan talep artışında en büyük faktörün ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları olduğunu belirten uzmanlara göre, pandemi döneminin getirdiği güvensizlik ortamında zirve yapan altın bu ivmelenmeyi daha da yukarı taşıyabilir. Bu konuda gözler ilk önce ABD’deki başkanlık seçimlerine daha sonra ise koronavirüse karşı geliştirilmesi beklenen başarılı aşı çalışmalarına çevrilmiş durumda.

GERİLİMLE BAŞLADI

Uzmanlara göre ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra uluslararası ticarette en büyük rakibi olarak gördüğü Çin’e karşı başlattığı mücadele küresel ticaretteki korumacılık anlayışının yayılmasına neden oldu. ABD’nin Çin’den sonra hem Avrupa Birliği (AB) ile hem de komşu ülkelerle ticaret noktasındaki sert tutumu global ekonomideki korumacılığa bağlı yavaşlamayı daha da güçlendirdi. Durgunluk sonucunda merkez bankaları tarafından piyasaya bolca para sürülürken faizler de aşağı çekildi. Düşük faiz politikası ve bol likiditenin etkisiyle altın fiyatları son 5 yılda büyük bir sıçrama yaşadı.

PANDEMİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Küresel ticaretteki bu belirsizlik yatırımcıların güvenli liman arayışlarını hızlandırırken geçtiğimiz yıl ortaya çıkan salgın tüm dünya ekonomilerinde büyük bir daralmaya neden oldu. Küresel ekonomik talebin tarihin en düşük seviyelere gelmesi, uluslararası ticaretin durması ve ekonomideki toparlanmanın ne zaman yaşanacağına dair belirsizlik bu kez altını 2 bin 75 dolar ile tarihin en yüksek zirvesine çıkardı.

‘AŞI ALTINI BASKILAR’

Uluslararası yatırım bankalarının önümüzdeki dönemde ons altın için yaptıkları fiyat tahminleri 3 bin doların üzerinde. Hatta 5 bin dolar tahminleri bile konuşuluyor. Ancak uzmanlar bu tahminler konusunda çok net değil. Pandemi döneminin getirdiği olumsuzlukların devam etmesi durumda altın fiyatlarının 2 bin doların üzerinde yükselmeye devam edeceğini belirten uzmanlar, “Bu konunda uluslararası piyasaların gözü kulağı ABD’deki başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağında. Şu ana kadar anketlerin bir kısmında önde görülen başkan adayı Joe Biden’ın mı yoksa mevcut başkan Trump’ın mı seçileceği çok net değil. Seçimlerden sonra en önemli etken ise aşı çalışmaları. Başarılı bir aşı çalışması güvenli limana ihtiyacı azaltacak ve altın fiyatlarını baskılayacak” ifadelerini kullanıyor.

KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

Altın fiyatlarında (ons dolar) sert yükselişin ardından kâr satışlarının görüldüğünü belirten Hürriyet Ekonomi yazarı Zeynel Balcı da şunları söyledi: “Kısa dönem için ilk destekler 1.870 ve 1.850 seviyelerinde. Daha önemli görülen 1.850 seviyesinin altında gelinmesi durumunda sonraki destek ve tutunma noktaları 1.800-1.790 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise ilk dirençler 1.915-1.920 seviyelerinde. Kâr satışlarının tamamlanıp çıkışın devamı açısından bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç noktaları 1.970-2.000 ve 2.075 seviyelerinde görülüyor. Kâr satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor.”