Altın zirveden döndü

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ONS altın fiyatı, yaşanan jeopolitik gerilimler sonucunda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dün 8 ayın zirvesini görürken, sonrasında değer kaybı yaşandı. Geçen cuma günü ABD ve Rusya’nın, Ukrayna’daki vatandaşlarına ‘ülkeye dönün’ çağrısıyla yükselmeye başlayan tansiyon, dün Rusya tarafından yapılan, tatbikatları biten askerlerin sınırdan çekilerek kendi görev yerlerine dönmeye başladığı açıklamasıyla düşmeye başladı. Piyasalar açısından da kritik olan bu gelişmeler, ons altın fiyatını 1879 dolar seviyesine kadar yükseltirken, sonrasında düşen tansiyonla ons altın fiyatı 1844 dolara kadar geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş de, ons altın fiyatını düşüren başka bir sebep olarak karşımıza çıktı.

Geçen hafta perşembe günü beklentilerin üzerinde gelerek, 40 yılın zirvesini yenileyen ABD ocak ayı enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha agresif sıkılaşma ihtimalini kuvvetlendirdi.

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FED HEP GÜNDEMDE

Böylelikle piyasaların, Fed’in 15-16 Mart tarihinde gerçekleşeceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz arttırım beklentisi 50 baz puana yükseldi. Fed’in para politikasını sıkılaştırmasının dünyada doları güçlendirmesi ve ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatları üzerinde negatif etki yaratması bekleniyor. Diğer taraftan dünyada yükselen enflasyon oranları, yatırımcıların yükselen enflasyondan kendini korumak isteyerek altına sığınmasıyla, altın fiyatlarını destekliyor. Piyasaların odağı, dünyanın en gergin noktasında kalmayı sürdürürken; gözler Rusya-Ukrayna cephesinden gelecek yeni gelişmelerde ve Fed üyelerinin açıklamalarında olacak.

ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “Güvenli liman arayışıyla yükselen ons altın fiyatı sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Şubat ayının başında 1790 dolar olan altın fiyatı son iki hafta içinde yüzde 5 artışla 1880 doları test etti” şeklinde hatırlatırken; altın fiyatında yaşanan bu yükseliş için iki sebep sıraladı:

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YÜKSELİŞTE İKİ SEBEP

“Ukrayna konusundaki jeopolitik gerilim, enerji piyasasındaki oynaklığı yüksek tutarken küresel çapta yükselen enflasyon oranları için tedirginlik yaratıyor. Bununla beraber enflasyondan korunma aracı olarak tercih edilen altın talebi de artmaya başlıyor. Ukrayna’da yaşanan gerginlikle küresel ekonominin kilit noktası olan hammadde fiyatlarını arttırması ise zaten yüksek seyreden enflasyonla mücadele eden hükümetler üzerinde baskı oluşturuyor. Yaşanan gelişmeler Avrupa’yı enerji krizine doğru götürürken, enerji fiyatlarında yaşanan yükselişle ABD’de artan enflasyonun kontrol altın alınması için para politikasına yönelik yapılan açıklamalar da altın fiyatında yaşanan yükselişi yavaşlatan gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak, ons altında fiyatında geçtiğimiz yıl kasım ayında test edilen 1880 doların üzerine geçilmesi durumunda yükseliş kademeli olarak 1920 ve 1960 dolara doğru devam edebilir.”