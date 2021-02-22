Altın yeniden 1800 doları aştı!

Soğuk havanın, ABD'nin en büyük petrol üretim merkezlerinden Teksas bölgesini etki altına almasının, ham petrol üretiminin aksamasına neden olması, rafinerilerin çalışmaması nedeniyle düşen Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar sınırından 63 doların, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 60 dolar altına geriledi.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.93 artışla 62.62 dolar,



- Batı Teksas yüzde 0.86 artışla 59.77 dolar,



- altın yüzde 1.05 artışla 1,800.14 dolar,



- gümüş yüzde 1.03 artışla 27.49 dolar,



- bakır yüzde 3.89 artışla 8,941.00 dolar,



- platin yüzde 0.08 düşüşle 1,276.13 dolar,



- paladyum yüzde 0.49 artışla 2,392.04 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 407 liraya, çeyrek altın 684 liraya, Cumhuriyet altını da 2,748 liraya yükseldi.



ALB Forex'in günlük tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın, 19 Şubat’ta yayınladığı "Tahıllar ve Yağlı Tohumlar Görünümü raporu"nda, ABD mısır ve soya fasulyesi üretiminin 2021-2022 pazarlama yılında artmasının muhtemel olduğunu söylediğine işaret edilerek, "Açıklamada, güçlü ihracatlara ve ABD'nin ekonomik iyileşme beklentilerine yanıt olarak, çiftçilerin bu bahar 92 milyon dönümlük mısır ve 90 milyon dönümlük soya fasulyesi ekeceğini, rekor bir soya mahsulüne ve muhtemelen şimdiye kadarki en büyük mısır hasadına işaret edecekleri belirtildi" ve eklendi:



"Buğdayda, 670 dolar seviyesi altında satış baskısı devam ediyor. 20 günlük hareketli ortalamasına tutunmaya çalışan buğday, 650 dolar desteğinin altına geçmesi durumunda 640 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönlü tepki alımlarında ise 660 dolar ilk direnç olarak izlenebilir.



"Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Pozitif görünüm sergileyen fiyat, 14 günlük ortalamayı aşmaya çalışıyor.



"Ağustos ayından beri yükseliş trendi üzerindeki hareketini sürdüren soya fiyatı, son bir aydır 1336.40/1408.40 dolar bandında hareket ediyor. Bugün satıcılı görünüm sergileyen fiyat, 14 günlük ortalamasına tutunuyor.



"Pamuk, 87.00 dolar seviyesinin aşılması ile başlayan güçlü yükselişin ardından 92.20 dolar seviyesini test etti.



"Şeker fiyatı, 2017 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve 18 dolar bölgesine kadar yükseldi. Son saatlerde hareketler 17.95/17.60 dolar arasında devam ediyor.



"Kahve fiyatı, yükseliş kanalı içerisinde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta 120.10 dolar desteğinden 130.20 dolar seviyesine kadar değer kazanan kahve fiyatının kanalın üst bandına yakınlaştığı görülüyor.



"Kakao fiyatı, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendin kırılması sonrasında 2470 direncine kadar yükseldi. Trend kırılması sonrasında kakao fiyatında oluşan bayrak formasyonu da kırılmış durumda."