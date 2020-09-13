Altın yatırımcıları dikkat! Kritik seviye 1900 dolar

Borsalarda kâr satışları ve destek seviyelerinin üzerinde tutunma çabası görülüyor. Borsa İstanbul son günlerde ABD başta olmak üzere dış borsalara daha uyumlu görülüyor. Döviz kurlarında ise kâr satışları görüldü. Piyasaları taşıyacak yeni bir gündem ve beklenti olmayınca kararsızlık ve yön arayışı öne çıkmaya başladı. Diğer yandan borsaların can simidi gibi görülen düşük faiz ve bol likidite ortamı borsaları desteklemeye devam ediyor. Çıkamayan borsa düşer mi? Yoksa düşemeyen borsa çıkar mı? Bu ikilem bir süre daha gündemi meşgul edecek olsa da görünüm kâr satışlarına rağmen borsalardaki trendlerinin korunduğu yönünde. Borsadan çıkan yatırımcı nereye gidecek sorusu da var tabi ki. Döviz ve altına yönelim devam etse de her iki yatırım aracında da belli bir prim var. Gündem zorlaşır güvenli liman ihtiyacı öne çıkarsa durumu ayrıca değerlendirmek yerinde olacak.

ZAMANLA GÖRECEĞİZ

Bu noktada gerek mevduat gerekse tahvil bono faiz oranlarındaki yükselişi dikkate almak gerekecek. Faiz ciddi bir pozisyon değişimi için çok yüksek değil ancak faiz artışı devam ederse hem borsa hem de döviz yatırımcısı için alternatif haline gelir mi bunu zamanla göreceğiz. Çünkü enflasyon ve faiz karşılaştırmasını yaptığımızda faizin bu aşamada reel getiri yönünden çok ciddi bir alternatif olmadığı görülüyor. Bankalardaki döviz mevduatı 4 Eylül haftasında 217.4 milyar dolar seviyesinde. Bir önceki haftaya göre 400 milyon dolarlık bir çözülme var. Ancak toplam mevduatın yüzde 53’ü döviz cinsinden mevduat. Piyasaların yönü konusunda yatırım araçları arasında akışkanlık ve pozisyon değişimi etkili olacak. Öte yandan Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye düşürme ve görünümü negatif olarak teyit etmesi kararının piyasalar üzerindeki etkileri sınırlı kalabilir. Bu aşamada mevcut pozisyonlar ve trendler önemli ölçüde korunuyor.

AVRUPA CEPHESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Piyasalar perşembe günü yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekledi. Avrupa Merkez Bankası toplantısında ne faiz değişti ne de para politikası. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, ekonomik toparlanmanın güçlü olduğu vurgusu yapılırken toparlanmanın devamı konusundaki belirsizlikler ile parasal teşviklere hala ihtiyaç olduğu görüşlerine yer verildi. Ayrıca değerli Euro, zayıf talep ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu, Euro’daki yükselişin değerlendirildiği ve kur hedeflerinin olmadığı vurgulandı. Faiz ve politika değişikliği olmayınca piyasalar üzerindeki etkileri de çok zayıf kaldı. Bu durumdan Euro değerli kalmaya devam edecek sonucu çıkarılabilir. Zaten Euro/dolar paritesi biraz gevşemişti. Açıklama sonrası tekrar 1.18 seviyesinin üzerine yükseldi. Değerli Euro, zayıf dolar, Euro Bölgesi ekonomileri için olumsuz, ABD için olumlu algılanacak bir durum. Bu ne kadar daha korunacak bunu kestirmek zor ama politika değişikliği için bir sonraki toplantı beklenecek gibi görünüyor.

ALTIN SOLUKLANIYOR

Sert yükselişin ardından altın fiyatları biraz dinlenme ve soluklanma moduna geçmiş görünüyor. Ancak çıkış trendi korunuyor. Gelen satışlar bu aşamada kâr satışı ve düzeltme boyutunda. Son Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından politika değişimi ve dolar ile Euro’nun değerinde fazlaca bir dalgalanma olmayınca altın da sakin seyrini korudu. Pandemide artan vaka sayıları, aşı çalışmalarında henüz güven sağlayıcı noktaya ulaşılamaması veya bunun zaman alacak olması, dozu artıp azalmakla birlikte ABD-Çin gerginliğinin gündemdeki yerini koruması, Brexit konusu ‘güvenli liman’ ihtiyacını destekleyen gelişmeler. Ayrıca kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri, düşük faiz ve bol likidite ortamının sürecek olmasını dikkate aldığımızda, altındaki gerilemeyi düzeltme veya dinlenme süreci olarak görmek yerinde olacak. Ancak ons dolar fiyatının 1.900 seviyesinin altına gelme durumu söz konusu olursa ayrıca değerlendirmek gerekecek.

TRUMP NOKTAYI KOYDU

Dünyada salgın hastalığa bağlı vaka sayıları artmasına karşılık bazı kısıtlayıcı tedbirler alınsa da ekonomilerin kapanması olasılığı bu aşamada çok fazla tartışılmıyor. Daha çok önleyici aşı ve ilaç üzerine yoğunlaşılmış durumda. Ekonomilerin kapanması demek devletlerin daha fazla destek ve teşvik paketleri demek. Durum böyle olunca mümkün olduğunca ekonomik aktivitenin devamından yana tavır konuluyor. Pandeminin ekonomi üzerine etkileri konusunda kafalar biraz karışık gibi. Almanya Maliye Bakanı ise “Pandemi henüz bitmedi ama ekonomik olarak en kötüsü arkamızda kalmış olabilir” dedi. IMF Başkanı Kristaline Georgeiva, koronavirüs salgınının neden olduğu global ekonomik krizin sona ermekten uzak olduğu, krizden toparlanmanın devam ettiği ancak daha fazla çabaya ihtiyaç olacağını görüşünde. Fakat en radikal tavır ABD Başkanı Trump’tan geldi. Trump “Koronavirüs nedeniyle ülke ekonomisi bir kez daha durdurulmayacak” açıklamasıyla tartışmalara noktayı koydu denebilir. Bilemiyoruz ama bu açıklamada biraz da kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin de payı var mı? Akla bu olasılık da gelmiyor değil.

BORSA İLK DESTEK 1.093 SEVİYESİNDE









Borsada kâr satışları destek seviyelerinde tepki alımlarıyla karşılaştı. İlk destek noktaları 1.093-1.085 seviyelerinde görülürken sonraki destek seviyesi 1.064 olarak görülüyor. İlk direnç 1.113 ve 1.141 seviyelerinde. 1.141 daha önemli. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 1.170-1.180 seviyelerinde. Destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir. Ancak direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

DOLAR/TL'DE KAR SATIŞLARI GÖRÜLÜYOR









Dolar/TL kurunda çıkış hareketi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görüldü. İlk destekler 7.43-7.40 seviyelerinde. Kısa dönem için önem kazanan bu seviyenin altında verilecek sonraki destek noktası 7.30 olarak görülüyor. İlk direnç ise 7.50-7.52 seviyelerinde. Kısa dönem için bu seviyelerde satışlar görülebilir. Çıkışın devamı için 7.52 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 7.60-7.65 seviyelerinde bulunuyor. Teknik göstergelerde yorgunluk emareleri görülmekle birlikte 7.52 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.







