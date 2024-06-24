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Altın yatay seyrediyor

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın yatay seyrediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 09:25

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe sakin başlangıç yaptı.

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Altın fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor. ABD'den faize ilişkin indirim sinyali gelmemesi altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Gram altın güne 2451 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2438 lira, en yüksek de 2455 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2452 liradan işlem görüyor.

Ons altın güne 2352 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2317 dolar, en yüksek de 2327 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2322 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2481 liradan alınırken 2497 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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