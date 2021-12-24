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Altın vurgununa 250’şer yıl hapis

#Kuyumcukent#Altın#Vurgun
Altın vurgununa 250’şer yıl hapis

Kuyumcukent’te onlarca esnafı dolandırdıkları iddia edilen iki ortak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İki ortak, Erkan Luey Abdulmesih (30) ile Milad Issa’nın (28) 250’şer yıl hapsi istendi. İki sanık, piyasa değeri 42 milyon lira olan 52 kilo altının ödemesini yapmamakla suçlanıyor.

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Türkiye kuyum sektörünün kalbinin attığı yerlerin başında Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent geliyor. Anılan yerde üretilen takılar Türkiye’nin hemen her tarafına dağıldığı gibi yurtdışına da satılıyor. Binlerce firmanın faaliyet gösterdiği yerleşke geçen aylarda, ilginç bir dolandırıcılık iddiası ile çalkalandı. Yerleşkede çok sayıda esnafın dolandırıldığına ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

ÖDEMELER AKSADI

Dava dosyasına göre, Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye yerleşen Erkan Luey Abdulmesih ile Milad Issa, kuyum işi yapmaya başladı. Kuyumcukent esnafı ile iş yapmaya başlayan ikili Nisan 2019’da da Mahaba Kuyumculuk şirketini kurdu. İkili, esnaftan ağırlıklı olarak işlenmiş ürün aldı. Bilezik, zincir ve küpe gibi bir dizi takıyı alan ikili, zaman zaman da külçe altın alarak atölyelerinde işledi. Kuyumcukent’teki onlarca esnaf ile ticari ilişkileri olan ikili, ödemelerini uzun bir süre sorunsuz bir biçimde yaptı. Ancak geçen mart-nisandan itibaren, birçok esnaf verdiği ürünün parasını alamadı.

DUYAN KAPIYA GELDİ

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Geçen 29 Nisan günü, 3.6 kilo altın alacağı ile 18 bin dolar işçilik alacağı bulunan Yalçın Erliğ (38), Erkan Luey Abdulmesih ile görüşmek için Mahaba Kuyumculuk’a gitti. Bir süre Milad Issa ile görüşen Erliğ, Abdulmesih’in iş yerine gelmesi ile birlikte ikili görüşmeye başladı. Yalçın Erliğ, Abdulmesih’e, kendisini sürekli oyalandığını belirterek ödemesinin yapılmasını istedi. İkili arasında zaman zaman gerginleşen görüşmeyi çevredeki esnaf da duydu. Dakikalar içinde 60 kadar esnaf birikti. Bu kişiler, kendilerinin de alacaklı olduğunu belirterek dolandırıldıklarını öne sürdü.

Altın vurgununa 250’şer yıl hapis

52 KİLO ALTIN ALDILAR

Saatler süren gerginlik, olay yerine polisin çağrılması ile son buldu. 25 esnaf, dolandırıldıklarını iddia ederek Abdulmesih ile ortağı Issa’dan şikâyetçi oldu. İki ortak ise alacaklı olduğunu iddia eden kişilerden bazılarının kendilerini darp ettiğini, zorla senet imzalattıklarını öne sürdü. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz’ün yürüttüğü soruşturma geçen ay tamamlandı. İddianamede, şikâyetçi konumda 25 kişinin ismi yer aldı. İddianameye göre, bu kişilerden alınan altının miktarı ise 52 kiloya yakın. Söz konusu altının bugünkü değeri 42 milyon TL seviyesinde. İddianamede, Abdulmesih ile Issa’nın 75’er yıldan 250’şer yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, bir kısım alacaklı hakkında da ‘kasten yaralamadan’ dava açıldı.

Altın vurgununa 250’şer yıl hapis

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‘ALTINLARI ALIP KAÇTI MI’ TARTIŞMASI

DAVA dosyasına şüphelilerin yanı sıra şikâyetçilerin de ifadesi girdi. Erkan Luey Abdulmesih ile görüşmek için ofisine ilk giden kişi olan Yalçın Erliğ (38) “Bu esnada Abdulmesih’in eşi Aleyna Nur Abdulmesih de geldi. İlk anda beni fark etmedi. Eşinin ortağı Milad Issa’ya yönelik ‘Erkan altınları alıp kaçtı mı’ dedi. Daha sonra beni görünce bu sözünü çevirmeye çalıştı” dedi. İfadesi alınan Aleyna Nur Abdulmesih ise anılan sözü farklı bir anlamda kullandığı söyledi.

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Altın vurgununa 250’şer yıl hapis

ŞİRKET, 6 AY ÖNCE TASFİYEYE ALINMIŞ

HAZIRLANAN iddianameyi kabul eden Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Erkan Luey Abdulmesih ile ortağı Milad Issa’ya yönelik yurtdışı çıkış yasağının sürmesine karar verdi. Bir kısım alacaklının avukatı Ümit Karadağ “İlk duruşmada, sanıkların tutuklanmasını talep edeceğiz. Dolandırıcılık amacı ile hareket ettikleri açık. Olayın ortaya çıkmasından 6 ay önce şirketi tasfiyeye almışlar. Yine müvekkillerden aldıkları hazır ürünleri de, yeniden eriterek ham altına
çevirmişler” diye konuştu.

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