Altın ve uranyum atağı

Uranyum son on yılda üçe katlanırken, son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler aranırken, bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre son on yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye’deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir’de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip.

292 TON ALTIN KEŞFEDİLDİ

2020’de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son beş yılda gerçekleşti. Son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye’nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa’da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor. MTA son yıllarda yaptığı çalışmalarla 4 milyar ton da linyit keşfetti. Ayrıca yine son yıllarda yapılan çalışmalarla 2.52 milyon ton metal bakır, teknolojinin her alanında kullanılan 235 bin ton nadir toprak elementi, ağırlıklı olarak plastik, kâğıt ve boya sektörlerinde kullanılan 864 bin ton metal titanyum, 2.4 milyar ton tarımda kullanılan polihalit keşfedildi.

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