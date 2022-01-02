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Altın ve kripto paralarda son durum! Ne kadar kazandırdılar?

#Altın#Kripto Para#Bitcoin
Altın ve kripto paralarda son durum Ne kadar kazandırdılar

2021 yılını geride bırakırken 2022 yılına girişte altın ve kripto para fiyatlarında olağanüstü değişimler oldu. Altın sene başından bu yana yüzde 71 kazandırdı. Bitcoin bir yılda yüzde 71 kazandırırken Solana yüzde 5733 oranında kazanç sağladı.

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Küresel ekonomideki gelişmeler altın ve kripto para piyasalarını etkiledi. Genel anlamda pozitif etkilenen her iki finansal araç da yatırımcısına kazandırdı.

Altın fiyatları 2021 yılına 454 liradan başlayıp 779 liradan kapanış gerçekleştirdi. Bir yıl da böylece altın yatırımcısına yüzde 71 oranında getiri sağlamış oldu.

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Altın fiyatları üzerinde küresel enflasyonla mücadele için merkez bankalarının faiz artırımı hamleleri negatif etki yaratsa da yükseliş güç kazandı.

KRİPTO PARALAR DA KAZANDIRDI

Kripto para birimleri de güçlü seyretti. Lider kripto para birimi Bitcoin 2021 yılına 29 bin dolar seviyesinden başlamıştı. Bugün baktığımızda Bitcoin 47 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin yatırımcısına yüzde 62 oranında kazandırmış oldu.

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Ethereum ise 2021 yılına 744 dolardan başlamıştı. Bugünlerde 3700 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcısına son bir yılda Ethereum yüzde 397 oranında prim yapmış oldu.

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Ripple 2021 yılına 0.21 dolar seviyesinden başladı. Günümüzde 0.84 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece yatırımcısına yüzde 300 kazandırdı.

Solana 2021 yılına 3 dolar seviyesinden başlamıştı. Şu sıralar 175 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcısına yüzde 5733 oranında kazandırmış oldu.

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