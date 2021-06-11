‘Altın şehir’ İstanbul

EMLAK bilgi bankası Tapusor.com’un ‘İstanbul’un Arsa Değeri’ başlıklı araştırmasına göre, İstanbul’un arsa değeri hem TL hem de dolar açısından artmaya devam ediyor. Toplamda 5 bin 343 kilometrekare büyüklüğe sahip İstanbul’da, değer ataması mümkün olmayan yollar ve göller gibi satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar hesaplama dışı bırakıldığında araştırmaya konu olan alanın büyüklüğünün 4 bin 543 kilometrekare olduğu görülüyor. İl genelindeki 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018’de 9.4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul’un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149’luk artışla 23.4 trilyon liraya ulaştı.

Söz konusu değer dolar bazında 2.5 trilyon dolardan 2.7 trilyon dolara ulaştı.

ŞİŞLİ İLK SIRADA

Araştırmaya göre, İstanbul’un arsa değeri en yüksek ilçelerin başında, 28 bin 270 liralık ortalama metrekare rakamıyla Şişli geliyor. Fulya, Teşvikiye, Mecidiyeköy ve Halaskargazi gibi mahallelere ev sahipliği yapan Şişli’nin değeri yüzde 35’ten fazla arttı. Şişli’yi, 27 bin lirayla Beyoğlu, 22 bin 746 lirayla Beşiktaş, 19 bin 600 lirayla Kadıköy, 18 bin 400 lirayla Bakırköy, 15 bin 326 lira ortalamayla Zeytinburnu takip ediyor. Arsa fiyatları en pahalı 10 ilçe sıralamasında Kağıthane 13 bin liralık ortalamayla yedinci, Fatih 11 bin 912 lirayla sekizinci, Bayrampaşa 11 bin 575 lirayla dokuzuncu, Küçükçekmece 9 bin 209 lirayla onuncu basamakta yer alıyor.



BOŞ ARSA KALMADI

Söz konusu araştırmanın 2018 sonuçlarında ilk sırada yer alan Kadıköy, aradan geçen sürede Şişli ve Beyoğlu’ndaki fiyat artışlarının gerisinde kalarak dördüncü sıraya geriledi. Ortalama arsa değerleri Beyoğlu’nda yüzde 21, Beşiktaş’ta yüzde 25 civarında artış gösterdi. İstanbul’da arsa ticaretinin yoğun olduğu ilçeler Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, Büyükçekmece, Beykoz, Tuzla, Ümraniye, Beylikdüzü ve Pendik olarak sıralandı. Yapılaşmasını tamamlayan Esenler ve Güngören’de ise neredeyse boş arsa kalmaması dikkati çekti. Rapora göre, arsa yatırımları son dönem gayrimenkul piyasasını önemli oranda etkiledi. Özellikle kırsal ve tarımsal nitelikli arsa ve tarlalarda salgın etkisiyle yaşanan talep artışı fiyatlara yansıdı. Bu durum özellikle arsa kategorisindeki gayrimenkullerin yukarı yönlü hareketini tetikleyen en önemli faktör olarak ön plana çıktı.

‘YATIRIM HÂLÂ CAZİP’

GAYRİMENKUL Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından dünya çapında 56 ülke ve bölgenin değerlendirildiği Küresel Konut Fiyat Endeksi’nin ilk çeyrek verilerinin yayınlandığını dile getirerek, şu bilgileri verdi: “Mart 2021 sonu itibarıyla konut fiyatlarının yıllık bazda en çok değerlendiği ülkenin Türkiye olduğu görüldü. 12 aylık dönemde yüzde 32’lik artışla listenin ilk sırasında ülkemiz yer aldı. Avrupa’da ise konutlar ortalama yüzde 8 civarında değerlendi. Tüm bunlara rağmen, döviz kurundaki volatilite sebebi ile ülkemizde gayrimenkul edinmek oldukça ucuz. Knight Frank’ın son raporu, İstanbul ve Türkiye’den gayrimenkul almanın hem yerliler hem de yabancılar için çok cazip olduğunu ortaya koyuyor.”

DEĞERİ ARTIYOR

İSTANBUL İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da şunları söyledi: “İstanbul, finans, kültür ve turizmin başkenti. İstanbul’un bu konumu kaçınılmaz olarak ulusal ve uluslararası bir göç yaşanmasına yol açıyor. Yurtiçi ve yurtdışı konut satışlarında İstanbul liderliği elden bırakmıyor. Ancak İstanbul’daki toprak arzı sınırlı olduğu için ekonomideki arz-talep kanunu işlemeye başladı. Sınırlı toprak, arsa, bina ve konut arzına karşılık sürekli artan yüksek talep İstanbul’daki her metrekarenin değerini daha da arttırıyor. ‘İstanbul’un taşı toprağı altın’ özdeyişi, gerçeğe dönüştü.”

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