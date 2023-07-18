Altın rekor kırdı

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Gram altın tarihi zirvesine çıktı. Son zamanlarda sürekli rekor kıran gram altın bugün 1687 liraya kadar yükseldi. ABD dolarındaki küresel zayıflık ons altın fiyatlarını hareketlendirdi. Ons altındaki yükseliş gram altına da pozitif yansıdı.

Kritik 1961 dolar seviyesini aşan ons altın ile birlikte gram altın da prim yaptı. İç piyasada döviz kurlarındaki volatilitenin etkisi de gram altını ons altından ayrıştırarak rekor kırmasına neden oldu.

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Ons altın güne 1955 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1954 dolar en yüksek de 1962 doları gördü. Şu sıralar 1961 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar 1961 doların aşılması durumda 1971-1977 dolara doğru hareket olmasını bekliyorlar.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın güne 1655 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1651 lira, en yüksek de 1700 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1696 liradan el değiştiriyor.