Altın kritik veri öncesi dalgalı seyrediyor

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Küresel piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı. Perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu öncesinde altın fiyatları geriliyor.

Tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselişe geçen ons altın fiyatları 1682 dolar direncini gördükten sonra gerilemeye başladı.

Ons altın fiyatları yüzde 0,33 oranında düşüşle 1668 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Uzmanlar 1682 dolar seviyesinin güçlü şekilde geçilmemesi halinde düşüş baskısının devam edeceğini açıkladı. Düşüş hareketinin devamında destek olarak 1665, 1644 ve 1615 dolar öne çıktı.

1682 dolar direncinin kırılması halinde hedef olarak 1709 dolar direnci gösterildi.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileme gösterdi. Ons altın güne 994.7 liradan başladı. Gün içinde en düşük 990.1 lira, en yüksek de 996.8 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 994 liradan alıcı buluyor.

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DOLAR KURUNDA DA GEVŞEME YAŞANDI

Bir süredir 18.60 lira seviyesinde seyreden dolar yaklaşık 1 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar güne 18.49 liradan başladı. Gün içinde en düşük 18.41 lira, en yüksek de 18.55 lira görüldü. Şu sıralar 18.52 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesinin de 1 seviyesine gelmesiyle birlikte euro/dolar da eşitlenmiş oldu.