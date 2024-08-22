Altın Jackson Hole'e odaklandı

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Küresel piyasalarda Fed'in Eylül ayından itibaren faiz indirimine gidebileceği beklentisi altın üzerinde pozitif harekete neden oldu.

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bugün açılışı yapılacak olan Jackson Hole toplantılarına odaklandı.

Altın fiyatları FOMC tutanaklarının yayınlanmasının ardından hafif geriledi.

Ons altın güne 2512 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2499 dolar, en yüksek de 2514 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2501 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2736 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2725 lira, en yüksek de 2743 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 2729 liradan alıcı buluyor.