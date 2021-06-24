Altın için bugün kritik! Fiyatlar yeniden hareketlenebilir

Geçtiğimiz hafta ADB kanadından gelen veriler ve açıklamalar sonra sert düşüşler gördüğümüz altının ons fiyatı, şu sıralarda dar bantta hareket ediyor. Ons altının bir gözü ABD’den gelecek verilerde olurken; bugün açıklanacak verileri altın fiyatlarını hareketlendirebilir. Bugün Türkiye saati ile (TSİ) 15.30'da açıklanacak olan ABD birinci çeyrek büyüme verisi ve ABD haftalık işsizlik başvuruları kritik olacak. Bu açıklanacak veriler sonrası altının ons fiyatında ve altının gram fiyatında hareketler görülebilir.

Yeni güne hafif düşüşe başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 496,87 lira seviyesini, en düşük ise 492,95 lira seviyesini gördü. Gram altın yeni güne hafif düşüşle başlarken; sonrasında dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazandı. Gram altın fiyatları, saat 12.21 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 496,14 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 342 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 497 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 494 lira seviyesinden başlamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırım zamanlamasına ilişkin yapılan açıklamalardaki çelişkili ifadeler nedeniyle belirsizlik sürerken, ons altında yön arayışının sürüyor. Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1782 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1772 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1780 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI İÇİN BUGÜN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Geçtiğimiz hafta Fed toplantısı sonrasında ABD dolarında yaşanan değer artışına paralel olarak ons altın fiyatı iki gün içinde yüzde 5 değer kaybetmişti. Faiz artış beklentisinin canlanmasıyla emtia fiyatlarında başlayan satış baskısı, bundan sonraki süreçte ABD’de açıklanacak olan ekonomik verilerinin olumlu gelmesiyle birlikte devam edebilir. Bu sebeple bugün oldukça önemli bir gün. ABD’de açıklanacak olan 1.çeyrek final büyüme oranının yüzde 6,4 üzerinde açıklanması durumunda emtia fiyatlarında satış baskısı devam edebilir. Diğer yandan bugün Birleşik Devletlerde açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları, kişisel tüketim harcamaları, dayanaklı mal siparişleri gibi makro verilerin etkilerini finansal piyasalar üzerinde görebileceğimiz bir gündeyiz. Öğleden sonra açıklanacak verilerin ardından ons altın ve gram altın fiyatları yeniden hareketlilik kazanabilir.

Uzun vadeli grafikte önemli bir destek seviyesi olan 1760 dolar düzeyinde durulmaya başlayan ons altın fiyatında, destek seviyesi aşağısına geçilmesi durumunda satış baskısında artış yaşanabilir. Günlük bazda Fibonacci 50,0 / 61,8 arasında yatay hareket eden ons altın fiyatında, destek seviyesi aşağısına geçilmesi durumunda 1735 dolar bölgesine doğru değer kaybı devam edebilir.

2019 yılında başlayan uzun vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1735 dolar seviyesi oldukça önemli bir destek seviyesi. Bu bölgenin aşağısına geçirecek faktörlerin oluşması durumunda ons altın için 1675 dolar kapısı açılabilir. İki yıldır devam eden yükseliş trendinin bulunduğu 1735 dolar desteği bundan dolayı oldukça önemli bir bölge konumunda. ABD verilerinin beklentileri karşılayamaması durumunda ise 1800 dolar direnç olarak izleyeceğimiz fiyat seviyesi.

Gram altın fiyatında da yükseliş trendinin sonlandığı, 49 - 492 lira arasında denge arayışına girildiği görülüyor. Haziran ayının başında 520 lira seviyesinin kırılmasıyla başlayan düşüş trendi gram altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıldığında gram altın için önemli olan bölge, 61,8’e denk gelen 488 lira olarak gözüküyor. Gün içi grafiklerde MACD ile fiyat arasında görülen pozitif uyumsuzluk teknik anlamda yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor. Gün içinde 496 lira üzerinde kalınması durumunda, düşüş trendinin geçtiği 500 lira bölgesine doğru alımların geldiği görülebilir. Değer artışının yeniden başlaması için Fibonacci 38,2’nin bulunduğu 504 lira direnç seviyesi önemli olacaktır.

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