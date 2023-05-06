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Altın hızlı hareket etti! Yatırımcılar şaşkın... İşte sebebi

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın hızlı hareket etti Yatırımcılar şaşkın... İşte sebebi
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 10:12

Altın fiyatlarında Fed'in faiz kararı sonrasında hareketlilik yaşandı. Ons altın tarihi yüksek seviyesi olan 2078 dolara çıkarken gram altın da 1302 lirayla tarihi rekor kırdı. Fed toplantısının heyecanıyla yükseliş yaşayan altın piyasa beklentileri dahilinde dengeye oturdu.

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Altın fiyatlarında spekülatif hareketler devam ediyor. Son aylarda hareketli seyreden altın güçlü yükseliş ve sonrasında yeniden geri çekilme yaşıyor. En son Fed'in faiz artırım gelişmesiyle birlikte ons altın aslında yaşamaması gereken bir harekete yöneldi ve yükselişe geçti. Fed'in faiz kararının hemen ardından hızla yükselen ons altın tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

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FED'İN AÇIKLAMASI BAŞKA, PİYASANIN HAREKETLERİ BAŞKA

Ancak Fed'den çıkan faiz artırım kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları altının yükselişini değil düşüşünü destekler nitelikteydi. Nitekim, Fed faizi 25 baz puan artırdı ve Fed Başkanı Powell da faiz artırımlarının sona erdiğini söylemek için erken olduğunu, verilere bakarak faiz kararının verileceğini, bu yıl için de faiz indirimi beklentisinin olmadığını ifade etmişti. Bu açıklamalar neticesinde altına olan talebin gerilemesi beklenirken piyasa oyuncuları tarafından spekülatif olarak altın fiyatları yükseltildi. Açıklamalar 2024 yılından itibaren faiz indirimlerinin gerçekleşebileceği yönünde yorumlansa da Fed enflasyonun yüzde 2'ye düşene kadar mücadelenin devam edeceğini ve faizin yüksek kalabileceğini açıklıyor. Yılın bitmesine çok kısa süre kalmasına rağmen ABD'den enflasyon yine yüksek seyrediyor.

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Ons altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrasında 2078 dolara kadar tırmandı. Sonrasında ise piyasa gerçeklerine uygun olarak denge noktalarına geriledi ve 1999 dolara kadar düştü. Dün ons altın kapanışı 2017 dolardan gerçekleşti.

Gram altında da ons altına paralel hareketler yaşandı. Faiz kararıyla 1302 liraya yükselen gram altın dün 1253 liraya kadar düştü ve haftayı 1266 liradan tamamladı.

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ALTININ YÜKSELİŞİ İÇİN PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle, merkez bankaları enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gidiyor. Faiz artıran ülkelerde bankalar da mevduatlara yüksek faiz veriyor. Geçmişte yaşadığımız finansal krizlerde merkez bankaları faizi eksi seviyelere kadar çekmiş ve bankada tutulan mevduatlar erimeye başlamıştı. Günümüzde ise faizi yükselten merkez bankaları yerel paralarına da yüksek faiz veriyor. Başka bir örnekle ABD doları küresel çapta değerlenirken bir de yüksek faiz nedeniyle faizle de değerine değer katıyor. Tabi ki bu faizin içinden enflasyonu çıkardığımızda ele geçen gerçek faiz ortaya çıksa da enflasyonist ortamlarda yükselen faiz nedeniyle yatırımlar daha likit ortamlarda değerlendiriliyor. Yüksek faiz ortamında ABD'li bir yatırımcı altın almak yerine dolar almayı tercih edebiliyor.

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Altının yükselmesi için de piyasaların genel kanısı ABD ve AB merkez bankasının faizi düşürmeye başlaması, paranın park edildiği dolardan diğer yatırım araçlarına kayması bekleniyor. Böylece dolardan çıkacak olan para altına ve sermaye piyasalarına akın etmesi olasılıklar dahilinde değerlendiriliyor.

 

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#Altın#Emtia#Fiyat

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