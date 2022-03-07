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Altın hesabını teminat gösterene kredi imkânı

#İŞ Bankası#Altın#Teminat
Altın hesabını teminat gösterene kredi imkânı

İŞ Bankası, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan ‘Altın Tasarruf Sistemi’ içinde yer aldıklarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka şubelerine gelen müşteriler altınlarını şubelere teslim ederek fiziki altınlarını kaydileştirebilecek.

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Konu ile ilgili bankadan yapılan açıklamada “Altın toplama faaliyeti kapsamındaki banka şubelerine fiziki altınlarını getiren müşteriler, uzman eksperlerce yapılacak değerlemeler sonucunda fiziki altınlarını hesaplarında kaydi olarak izleyebilecekler.  Sistem içine giren altınların değerlemesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen hurda altın değerlemesinde kullanılan ve altının saflık derecesi olan asgari milyem değerleri baz alınacak” ifadeleri kullanıldı.

Bankadaki altın hesapların, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi altında bulunduğu kaydedilirken, “Sisteme giren Banka müşterileri, ayrıca hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkânlara da sahip olabilecek” denildi.

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#İŞ Bankası#Altın#Teminat

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