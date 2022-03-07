Altın hesabını teminat gösterene kredi imkânı

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Konu ile ilgili bankadan yapılan açıklamada “Altın toplama faaliyeti kapsamındaki banka şubelerine fiziki altınlarını getiren müşteriler, uzman eksperlerce yapılacak değerlemeler sonucunda fiziki altınlarını hesaplarında kaydi olarak izleyebilecekler. Sistem içine giren altınların değerlemesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen hurda altın değerlemesinde kullanılan ve altının saflık derecesi olan asgari milyem değerleri baz alınacak” ifadeleri kullanıldı.

Bankadaki altın hesapların, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi altında bulunduğu kaydedilirken, “Sisteme giren Banka müşterileri, ayrıca hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkânlara da sahip olabilecek” denildi.