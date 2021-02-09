Altın gramı 9 Şubat 2021'e nasıl başladı? Uzman yorumu: 'Altın toparlanma çabasında'

Ons değeri ve dolar kuru arasındaki bağlantı sebebiyle henüz net bir seyir seyir içerisine giremeyen gram altın fiyatları, yatırım uzmanları tarafından ele alınıyor. Değerli metaller arasındaki popülaritesini kaybetmeyen altın fiyatları, gündemdeki yerini koruyor. Bir dönem 530 lira seviyesini gören altın fiyatları, geri çekilmesinin ardından pek çok kişiyi terste bırakmıştı. Peki, analistlerden gelen altın yorumları ne şekilde? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE DURUMDA?

Gram altın 9 Şubat Salı günü 415 TL'den satılırken 448 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 678, satış fiyatı 691 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.356, satış fiyatı 1.383 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.791 satış fiyatı 2.819 TL,

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ALTIN YORUMLARI: ALTIN HAREKETİ HALEN YETERSİZ SEVİYELERDE

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altın, güçlü dolar ve artan ABD Hazine getirileriyle beraber baskılandıktan ve teknik kırılma eşiğine geldikten sonra teşvik beklentilerinden destek bularak toparlanma çabasında. Buna karşılık, altın hareketi halen yetersiz seviyelerde ve değerli metallerde hikaye ayrışması diyebileceğimiz fiyat hareketlerini görüyoruz. Özellikle gümüş tarafının, endüstriyel talep de görecek olması itibariyle daha avantajlı konumda olduğu söylenebilir.

Hazine Bakanı Yellen, güçlü bir mali paketin ABD’yi 2022’de tam istihdama döndüreceğini söyleyerek, mali genişlemeye büyük destek verdi; diğer taraftan böyle bir destek olmadan da toparlanmanın 2025’i bulacağını söyledi. 1,9 trilyon dolarlık paket, istihdamın büyük ölçüde yitirildiği KOBİ’lere destek ve ekonomik katmanlar arasındaki bozulmanın düzeltilerek, ekonomide talep yaratılabilmesi açısından önemli bir noktada duruyor. Altında, değerli metal fiyat hareketleri eğilimi ve Fed’in ek varlık alım potansiyeli nedeniyle düşüş potansiyeli görece sınırlı olabilir. Güncel harekette ise, güçlenen dolar ve artan Hazine tahvil faizlerinin etkisini izliyoruz.