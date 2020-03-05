Altın fiyatlarında yükseliş.. 1 Gram altın kaç TL? İşte canlı ve anlık altın fiyatları..

Altının gram satış fiyatı bugün 320 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti. Ocak ayından beri yükselişe geçen fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın gibi altın piyasasında en çok talep gören türler internette merak ediliyor. Peki yatırım altınlarında son durum nedir?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altının satış fiyatı 526 lira seviyesinde işlem görürken, 514 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1052 lira olurken, 1026 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2165 liradan işlem görürken, 2133 liradan geri alınıyor.

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