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Ekonomi
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

Altın fiyatlarında yükseliş.. 1 Gram altın kaç TL? İşte canlı ve anlık altın fiyatları..

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Altın fiyatlarında yükseliş.. 1 Gram altın kaç TL? İşte canlı ve anlık altın fiyatları..
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette merak edilen konular arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatında yükseliş görülürken, altın yatırımı yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL'den satılıyor? İşte canlı ve anlık olarak altın fiyatları takibi..

Altının gram satış fiyatı bugün 320 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti. Ocak ayından beri yükselişe geçen fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın gibi altın piyasasında en çok talep gören türler internette merak ediliyor. Peki yatırım altınlarında son durum nedir?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altının satış fiyatı 526 lira seviyesinde işlem görürken, 514 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1052 lira olurken, 1026 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2165 liradan işlem görürken, 2133 liradan geri alınıyor.

CANLI VE ANLIK FİYAT TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

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