Altın fiyatlarında yine büyük düşüş olur mu?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında özellikle enflasyon ve faiz artırımı ile ilgili söylemleri sonrası aşağı yönlü sert hareket eden altının ons fiyatında tepki alımları bekleniyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 502 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, yeni günde ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle dünkü fiyatına göre değer kaybederken; gün içerisinde en yüksek 506,03 lira seviyesini, en düşük ise 499,94 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 11.17 itibarıyla yüzde 0.41 oranında düşüşle 500,63 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 819 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 373 liradan satılıyor.

Ons altın, dün dolar endeksinde yaşanan gevşemenin desteğiyle yükselirken; bugün içerisinde en yüksek 1790 dolar seviyesini, en düşük ise 1776 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.35 oranında düşüşle 1776 dolardan işlem gördü.

Bugün küresel piyasalar tarafından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri yakından takip edilecek.

ALTINDA YİNE BÜYÜK DÜŞÜŞLER OLUR MU?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) söylemleri neticesinde dolar endeksindeki güçlenme etkisinde kalan ons altın, ABD 10 yıllıklarında düşüş olsa dahi bir hayli dip seviyelere doğru gerilemişti. Hafta başına nispeten 1783 dolar seviyelerinde yatay diyebileceğimiz bir şekilde ilerleyen ons altında bu hafta ortalarında bu seviyelerden birtakım tepki alımlarının gelmesini bekliyorum. Bu mevcut dip seviyelerden daha büyük düşüşler çok beklentim dahilinde değil ancak hafta ortasına kadar da yakın izlemede olmak gerekiyor.

Bu muhtemel tepki alımları neticesinde öncesinde 1800 dolar üzerine çıkılırsa sonraki adımda 1836 dolar seviyesine doğru bir toparlanma söz konusu olursa ons altında yükselişten yeniden bahsedebilir ve 1900 dolar hedefinin yeniden gündeme gelme olasılığının kuvvetleneceğini düşünüyorum.

Ancak bu hafta perşembe ve cuma günleri önemli. ABD’den yoğun bir veri akışı olacak. Bu ABD kaynaklı yoğun veri akışı ABD ekonomisine dair olumlu sinyaller verir ve enflasyonun yüksek seyretmesine ilişkin tereddütler içermez ise ons altın bu haftayı yukarı yönlü bir sıçrama yapmadan kapatır görünüyor. Bu doğrultuda da yukarıda bahsettiğimiz 1800 dolar üzerindeki 1836 dolar hareketi sonraki haftaya da kalabilir. Veri akışını yakın takip etmek önemli.

Ons altındaki dip seviyeler geçtiğimiz hafta içerisinde 500TL altına gerileyen gram altında önemli alım fırsatları gündeme getirdi. Yılın geri kalan bölümünde yeniden 500TL altı seviyelerin yakalanması halinde bunların güçlü alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Dolar/TL kurunda yukarı yönlü riskler devam ettiği için eğer ons altın tarafındaki 1836 dolar senaryosu gerçekleşirse yeniden 525TL üzeri seviyelerinin gündeme gelmesinden bahsedebilirim. Düşüşün devam etmesi halinde geri çekilmelerin 485TL altına kadar olmasını şu andaki görünümde düşük olasılık olarak değerlendiriyorum.

BU VİDEOLAR İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın